Công an Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Công an Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 15/12, Công an TP.Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng tấn công trấn áp, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đồng loạt ra quân kiểm danh kiểm diện, răn đe cảm hóa, giáo dục và thử test ma túy các đối tượng hình sự, ma túy, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy… Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.B Đồng thời, tổ chức lực lượng vũ trang canh gác, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, trụ sở làm việc. Chủ động rà soát, phát hiện, ngăn chặn, phản bác, đấu tranh, xử lý nghiêm những thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng. Công an Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: D.B Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, năm 2023, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã có bước khởi sắc. Tuy nhiên, tốc độ phát triển vẫn còn chậm, thu ngân sách còn hạn chế, chưa xứng tầm với vị thế và tiềm lực vốn có. Thời gian tới, thành phố cần môi trường xã hội thực sự ổn định, an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế -xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công an TP làm tốt hơn nữa trong công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND trong công tác tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật… Công an Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: D.B "Bố trí, huy động lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời nhận diện những thông tin xấu, độc, xuyên tạc. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ với phương châm "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi", đảm bảo an toàn cho người dân và du khách vui chơi trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán", ông Chinh lưu ý. "Loạn" ký gửi, ký chờ tại văn phòng công chứng Đà Nẵng 14/12/2023 11:45

Hàng ngàn người dân sống trong chung cư hết hạn, "chờ sập" tại Đà Nẵng 13/12/2023 18:05 Chia sẻ