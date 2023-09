Công an đang điều tra 2 người con mang xăng đến đe dọa nhà mẹ ruột và anh trai Công an đang điều tra 2 người con mang xăng đến đe dọa mẹ ruột và anh trai

Tối 12/9, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã lập hồ sơ để chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam thụ lý sự việc hai người con dùng can xăng tạt vào nhà mẹ ruột.