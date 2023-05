Công an đang điều tra cái chết "bí ẩn" của nam du khách trên núi cao ở đảo Phú Quý

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11h30 ngày 8/5, du khách bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông chết bên vũng máu trên đỉnh núi Cao Cát thuộc xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý nên trình báo công an.

Du khách tham quan đỉnh núi Cao Cát. Ảnh: Bùi Phụ

Ngay sau đó, Công an huyện Phú Quý và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường làm rõ sự việc. Tại hiện trường công an ghi nhận, thi thể người đàn ông nằm nghiêng và xung quanh có nhiều máu. Nạn nhân mặc quần tây đen, áo thun màu xám, đầu ít tóc, bên cạnh thi thể có một ít tiền. Bước đầu công an nhận định đây là một du khách từ đất liền ra tham quan đảo.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đã bảo quản thi thể để chờ phối hợp điều tra theo quy định pháp luật.

Một nguồn tin cho biết, dự kiến trong ngày mai( 9/5), sẽ có chuyến tàu cao tốc từ đất liền ở TP. Phan Thiết ra đảo và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ sẽ ra đảo Phú Quý để tiếp tục điều tra làm rõ...