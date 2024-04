Công an đang điều tra vụ nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An bị hành hung

Chiều 11/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết, đã báo cáo Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) toàn bộ sự việc nhân viên của bệnh viện vô cớ bị nhóm thanh niên, trong đó có 1 người đã sử dụng rượu bia, hành hung gây thương tích, sau đó còn đập phá tài sản tại khoa làm nhiều bệnh nhân hoảng loạn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An - nơi nhóm thanh niên vào gây rối, hành hung nhân viên bệnh viện. Ảnh: Thiên Long

Theo đó, khoảng 22 giờ 20 ngày 10/4, anh Bùi Quốc Thanh (31 tuổi, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An) đang làm nhiệm vụ trực ở khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện (số 211 Nguyễn Thông, phường 3, TP.Tân An, Long An).

Thời điểm này, xuất hiện nhóm thanh niên đi vào tiếp cận trực tiếp với anh Thanh. Chưa rõ những người này cần gì, anh Thanh bất ngờ bị tấn công.

Anh Bùi Quốc Thanh (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, hiện là nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An) bị chém với vết thương hở rộng. Ảnh: Thiên Long

Dù cố gắng chạy thoát ra ngoài nhưng anh Thanh bị vây lại, bị đánh chấn thương tay phải. Sau đó, nhóm này đập hư màn hình máy vi tính dùng chẩn đoán hình ảnh; đập bể một cửa kính phòng kỹ thuật.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.Tân An nhanh chóng có mặt, xác định 4 đối tượng, gồm: Lê Thanh Tuấn (25 tuổi), Đinh Thanh Tuấn (27 tuổi), Lê Nhựt Khang (24 tuổi), Nguyễn Thanh Tuân (37 tuổi, cùng ngụ huyện Thủ Thừa, Long An). Trong nhóm này có 1 thanh niên trong trạng thái đã sử dụng rượu bia.

Công an đã tiến hành lập hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của nhóm đối tượng trên.