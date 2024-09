Công an đang điều tra vụ tài xế taxi bị chém trọng thương

Ngày 30/9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ người đàn ông cầm mã tấu chém tài xế taxi công nghệ ở xã Vĩnh Lộc A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 28/9, nam tài xế taxi công nghệ dừng xe chờ khách ở hẻm A6, đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy ở chiều ngược lại đến nói chuyện với nam tài xế về việc đậu xe trong hẻm.

Tại đây, hai người lời qua tiếng lại, sau đó người đàn ông cầm nón bảo hiểm đánh vào lưng, đầu nam tài xế. Sau khi hành hung, ông này nổ máy xe chuẩn bị rời đi.

Camera ghi cảnh tài xế taxi bị người đàn ông cầm mã tấu chém. Clip: Đ.X.

Lúc này, tài xế taxi công nghệ đã chạy đến giữ người đàn ông lại rồi cầm nón bảo hiểm tấn công người đàn ông. Cả hai lao vào giằng co hồi lâu, sau đó được người dân can ngăn.

Người đàn ông lên xe máy chạy đi. Ít phút sau, một người khác chở người đàn ông quay lại. Thời điểm trên, ông này giật cửa ô tô, cầm mã tấu chém nam tài xế. Nam tài xế bị thương nhảy qua ghế phụ thoát ra ngoài chạy trốn, hai người đàn ông lên xe máy rời đi. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nặng.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc A đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để điều tra. Hai người đàn ông liên quan vụ việc bị công an đưa về trụ sở ngay sau đó.