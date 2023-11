Công an đang truy tìm hung thủ ném "bom xăng" vào nhà dân gây bỏng nặng cho bé trai 4 tháng tuổi

Thông tin ban đầu cho biết, tối 14/11, trên địa bàn thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình đã xảy ra vụ việc một số đối tượng ném "bom xăng" vào nhà người dân khiến 3 người bị bỏng.

Cháu bé 4 tuổi bị bỏng nặng. Ảnh: NL

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định lúc 17 giờ ngày 14/11, do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với bà Đ.T.Y (SN 1992, trú tại thôn An Lạc, xã Bình An), đối tượng L.T.M (thường gọi là "Tèo", SN 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) điều khiển xe mô tô (chưa rõ biển kiểm soát) đến trước nhà bà Y và ném 1 "chai bom xăng" vào nhà gây cháy.

Hậu quả vụ cháy đã gây thương tích cho 3 người, gồm: anh V.A.L (chồng bà Y, SN 1989) bị bỏng nhẹ ở tay và chân hiện đang điều trị ngoại trú. Riêng cháu Đ.N.M.Q (cháu bà Y, SN 2022) bị thương nhẹ đang điều trị ngoại trú và cháu V.T.A (con ruột bà Y, mới sinh được 4 tháng tuổi) bị bỏng nặng.

Sau khi cháu bé 4 tháng tuổi nhập viện, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị bỏng độ II, diện tích 28% vùng mặt, tay. Hiện cháu A. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hiện Công an huyện Bắc Bình đang triển khai xác minh, truy bắt đối tượng L.T.M, củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Bắc Bình đề nghị người dân có thông tin của đối tượng liên quan đến vụ việc cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất để hỗ trợ cho công tác điều tra, giải quyết vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.