Công an Hà Nội hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi siêu bão Yagi đổ bộ

Ngày 6/9, Công an Hà Nội cho biết cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) sẽ đổ bộ vào miền Bắc trong vài giờ tới. Do ảnh hưởng của bão, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra mưa to và gió giật mạnh, đi kèm với hiện tượng sét đánh.

Để đảm bảo an toàn, Công an Hà Nội phát đi khuyến cáo trong quá trình tham gia giao thông, người dân cần chú ý quan sát các biển báo, nhất là biển báo nguy hiểm, biển báo dừng xe và các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý các sự cố, tránh gây tai nạn. Đồng thời tài xế cần chú ý quan sát các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý bởi khi gió lớn, nhiều biển bạt, mái tôn, cành cây có thể bị rơi xuống lòng đường, quan sát đường đi của xe trước để có thể chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải. Cây đổ đè xe máy ở Linh Đàm khiến một phụ nữ tử vong, một người bị thương nặng chiều 6/9. Ảnh: Hoàng Phong. Người dân hạn chế di chuyển trên cầu cao vào những ngày có gió giật mạnh. Nguyên nhân là càng trên cao sức gió càng mạnh, không thể làm chủ được tay lái. Nếu bắt buộc phải đi trên cầu, tài xế cần di chuyển với tốc độ chậm và cố gắng ghì người xuống xe, hạ thấp đầu để tránh bị "gió tạt bay". Đồng thời cần tránh băng qua cầu nếu nước đang dâng cao và chảy xiết, tránh băng qua cống nước bởi có nhiều trường hợp sụt chân xuống cống và bị nước cuốn trôi. Người tham gia giao thông nên mặc áo mưa sáng màu, gọn gàng, không sử dụng ô. Khi đi đường trong những ngày mưa bão, gió giật mạnh, nên mặc quần và áo mưa tách rời. Áo mưa bộ giúp tiết diện cản gió thấp nhất, không lo bị tạt vạt áo mưa trong trường hợp gió to gây trở ngại trong việc điều chỉnh phương tiện giao thông. Luôn bật đèn xe, chú ý điều chỉnh tốc độ ổn định. Trong thời tiết mưa bão, tầm nhìn thường bị hạn chế rất nhiều và khó điều chỉnh được xe theo ý muốn một cách linh hoạt. Do đó tài xế nên chủ động bật đèn xe khi đi lại trong ngày mưa bão để nhìn rõ đường phía trước và đánh tín hiệu cho các xe đi ngược chiều. Không nên bật đèn pha khi có xe chạy đối diện. Đồng thời nếu đi với tốc độ cao sẽ khiến sức gió thổi lớn hơn và khiến bạn không kịp điều chỉnh tay lái trong những trường hợp khẩn cấp. Những khu vực cần tránh là: Khu vực lũ; sát lề đường (đây là khu vực trũng nên khi có mưa thì nước ngập sâu hơn, thậm chí còn gồ ghề và có nhiều nắp cống nên bạn rất dễ bị nước cuốn làm ngã xe); vị trí nằm giữa các tòa nhà cao tầng, đặc biệt là đoạn ngã tư (đây là nơi hút gió); dưới gốc cây to; khu vực có công trường thi công có nhiều tấm tôn, sắt lớn; khu vực gần các loại xe cỡ lớn (dễ gây bắn nước)… Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân gọi ngay cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số điện thoại 114 hoặc sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114". Tham khảo thêm Nhiều ôtô bị đè bẹp rúm sau cơn mưa lớn kèm gió cực mạnh ở Hà Nội

