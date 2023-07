Công an Hà Nội phá đường dây lưu hành hàng trăm nghìn USD giả

Theo nhà chức trách, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu mua bán tiền USD giả.



Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 24/6/2020, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Xuân Tiến (41 tuổi) đang tàng trữ, lưu hành 102.300 USD giả (mệnh giá 100 USD).

Tại trụ sở điều tra, Tiến khai mua số tiền trên từ một người tên Vân ở TP.HCM với mục đích bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch.

Cơ quan chức năng mở rộng điều tra và bắt giữ thêm Đặng Thị Thúy Vân (44 tuổi, ở TP.HCM) và 5 người khác, thu giữ nhiều loại tiền ngoại tệ giả như: Đô la Mỹ, Đô la Singapore, tiền Turkermenistan... với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỷ đồng.

Ngày 18/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can trên.