Công an Hà Nội phát động người dân báo vi phạm giao thông qua Zalo

Ngày 11/8, Công an TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội".

Hội nghị được triển khai trực tuyến từ điểm cầu Công an TP.Hà Nội đến công an 30 quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, cần khắc phục tình hình an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, xe đón trả khách trái quy định. Ảnh: CD

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, nằm trong kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân chủ động, tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo: PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP.HÀ NỘI, số điện thoại đường dây nóng: 0243.942.4451.

Nội dung phản ánh tập trung vào các hành vi vi phạm như: Xe ô tô chở quá số người quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc…

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo. Ảnh: CD

Theo đó, thông tin phản ánh của nhân dân về vi phạm trật tự, an toàn giao thông phải bảo đảm khách quan, chính xác. Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh phải bảo đảm tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật. Thông tin cung cấp của nhân dân được bảo đảm, bí mật về danh tính.

Cũng tại lễ phát động, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cần khắc phục tình hình an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, xe đón trả khách trái quy định, xe tải chở quá tải, ô tô đi vào đường cấm, ngược chiều.

Cần phát động phong trào toàn dân phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh vi phạm bởi ngoài việc dè chừng hệ thống camera, người thực thi công vụ thì người vi phạm còn dè chừng bị người dân phát hiện, tố giác…

Công an TP.Hà Nội cần phát huy vai trò, chỉ đạo xử lý nghiêm, thông báo kết quả xử lý công khai, tạo hiệu ứng răn đe; ngoài tích cực tuyên truyền, cần tham mưu khen thưởng để khích lệ kịp thời các điển hình trong phong trào.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an nhìn nhận, trên địa bàn Hà Nội còn một bộ phận vẫn ngang nhiên vi phạm pháp luật về giao thông. Nếu tranh thủ được tai mắt của nhân dân thì chính người dân là chủ thể, là trung tâm, động lực, nguồn lực góp phần kiềm chế, giảm thiểu tại nạn giao thông. Việc triển khai phát động toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đang đi đúng hướng theo chỉ đạo của Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; là cách làm mới thể hiện sự sát sao của TP.Hà Nội.