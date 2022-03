Theo Công an Hải Phòng, vào khoảng 7 giờ ngày 21/3, quần chúng nhân dân phát hiện tại khu vực đường sắt phía sau nhà số 235 phố Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng có một xác chết là nam giới chưa rõ tung tích trong tư thế quỳ.

Ảnh minh hoạ.

Đặc điểm nhận dạng xác chết là nam giới khoảng 30 đến 35 tuổi, cao 1m7, mặc ngoài áo phao màu đen, trong mặc áo thun cổ tròn dài tay màu đỏ, và 1 áo thun cổ tròn ngắn tay màu xanh; mặc quần thun màu đen; khuôn mặt dài, dái tai chúc, sống mũi thẳng; chân đi đôi dép cao su màu đen có lô gô chữ màu hắng GUOEN.

Công an quận Lê Chân khuyến cáo mọi công dân biết lai lịch của nam giới trên thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, địa chỉ số 122 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.