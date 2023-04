Công an Hải Phòng truy tìm đối tượng phá kính một loạt ô tô để trộm cắp tài sản

Theo thông báo của Công an Hải Phòng: Rạng sáng 7/4 và 8/4, trên địa bản quận Lê Chân và quận Ngô Quyền xảy ra 2 vụ việc trộm cắp tài sản trong xe ô tô với cùng thủ đoạn. Một tượng nam giới (cao khoảng 1,65m; quần dài màu đen; áo phòng ngắn tay, cổ màu xanh; tóc rẽ ngôi 4/6; đeo kính trắng gọng đen, mắt kính hình tròn) đi bộ qua cửa nhà dân có để ô tô ngoài vỉa hè.

Trên đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm xảy ra một loạt vụ phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản, gây hoang mang trong nhân dân. Ảnh: CAHP

Sau khi dùng đèn pin soi, xác định có tài sản (ví, điện thoại...) thì đối tượng dùng dụng cụ (chưa thu được dụng cụ) phá thủng kính, rồi dùng tay đeo găng ấn thủng kính lấy tài sản trong xe ô tô.

Để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm và bắt giữ đối tượng, PC02 Công an TP.Hải Phòng đề nghị công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP.Hải Phòng rà soát các đối tượng nghi vấn, có đặc điểm tương tự như trên.

Trước đó, trên đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm xảy ra một loạt vụ phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản, gây hoang mang trong nhân dân.

Hiện công an Hải Phòng đang khẩn trương truy tìm đối tượng.