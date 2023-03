Công an khám xét F88, một đoạn đường ở Gò Vấp kẹt cứng người và xe

Công an khám xét F88, một đoạn đường ở Gò Vấp kẹt cứng người và xe Công an khám xét F88, một đoạn đường ở Gò Vấp kẹt cứng người và xe

Công ty Kinh doanh F88 đóng tại tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM) đang bị Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp khiến một đoạn đường tại khu vực này kẹt cứng người và xe cộ.

