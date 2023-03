Sáng sớm nay, 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tại hiện trường đang có nhiều cảnh sát cùng hơn 10 chiếc xe công vụ.

Một nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, công an đang khẩn trương khám xét bên trong toà nhà có trụ sở F88 hoạt động. Trụ sở F88 được đặt tại tầng 7 và 8 của tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Nhiều xe công vụ, cảnh sát, lực lượng hỗ trợ đang phong tỏa hiện trường. Ảnh: Chinh Hoàng

Được biết, F88 thuê 2 tầng ở tòa nhà này để hoạt động từ đầu năm 2022.

Thông tin cho biết F88 bị nghi ngờ thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. Hiện việc khám xét vẫn đang được thực hiện bên trong tòa nhà.

Trước đó, tại Thanh Hóa, công an tỉnh này cũng đã kiểm tra hành chính 7 chi nhánh, cơ sở kinh doanh cầm đồ F88 trên địa bàn.

Nhiều cảnh sát phong tỏa, ngăn người lạ ở phía trước tòa nhà. Ảnh: Chinh Hoàng

Hơn 12h trưa, việc khám xét vẫn đang tiến hành bên trong. Ảnh: Chinh Hoàng

Xe cộ qua lại đoạn đường trước tòa nhà khá khó khăn, lực lượng chức năng phải phân luồng để tránh ùn tắc. Ảnh: Chinh Hoàng

F88 xuất hiện trên thị trường tài chính từ năm 2013 với định vị trở thành hệ thống cửa hàng cầm đồ toàn quốc, với dịch vụ chính là cho vay cầm cố tài sản. Dịch vụ này được giới thiệu là tiện lợi, nhanh chóng, thích hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là người lao động phổ thông và người không đủ điều kiện vay từ ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Hiện nay, ngoài cho vay, cầm đồ, F88 còn cung cấp nhiều dịch vụ như hỗ trợ thanh toán trực tuyến các loại hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình cáp, học phí... cung cấp các dịch vụ tài chính chuyển tiền, nạp rút tiền ví điện tử, nạp tiền tài xế công nghệ... phân phối bảo hiểm y tế, nằm viện, bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm tai nạn...

Trước đó, ngày 14/2, hàng trăm cảnh sát vũ trang đã phong tỏa, ập vào trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt ở quận Tân Bình, TPHCM, thu giữ hàng trăm CPU máy tính bàn, laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản...

