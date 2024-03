Công an khám xét nhà nguyên Trưởng phòng TN&MT TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang Công an khám xét nhà nguyên Trưởng phòng TN&MT TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Liên quan sai phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại TP.Long Xuyên (An Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực hiện khám xét nhà của nguyên Trưởng phòng TN&MT TP.Long Xuyên.