Bắt nguyên Giám đốc Ban QLDA giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang

Chiều 23/3, theo nguồn tin của Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Du, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (Ban QLDA giao thông và nông nghiệp) tỉnh An Giang.