Công an Khánh Hòa thông báo truy tìm nghi phạm sát hại 3 phụ nữ

Chiều 2/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tìm nghi phạm Phan Danh Hưng để phục vụ điều tra vụ án giết người, xảy ra tại thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, nghi phạm Phan Danh Hưng (SN 1986, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa), đặc điểm nhận dạng nốt ruồi cách 2cm dưới sau đuôi mắt phải. Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan liên quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng nêu trên cần báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa địa chỉ 80 Trần phú, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang.

Ngay sau khi vụ việc khiến 3 phụ nữ chết, lực lượng chức năng có mặt để điều tra, làm rõ. Ảnh: C.Tâm

Liên quan đến vấn đề sát hại vợ và 2 người phụ nữ, từ trưa nay 2/6, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh cùng lực lượng dân quân, dân phòng địa phương đã được huy động truy tìm nghi phạm khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân và địa bàn lân cận.

Chó nghiệp vụ được huy động tìm kiếm nghi phạm. Ảnh: C.Tâm

Cùng tham gia cuộc truy lùng còn có chó nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa; có nhiệm vụ lùng sục, đánh hơi, dò tìm trên diện rộng.

Theo người nhà nạn nhân, sau một cuộc nhậu chiều tối 1/6, về nhà trong trạng thái say men, Hưng đã lớn tiếng gây sự với vợ, dẫn đến cãi vã lẫn nhau, không những vậy mà còn đập phá, làm hư hỏng ti vi, tủ lạnh và đến sáng 2/6 thì sát hại 3 phụ nữ.

Trước đó, sáng 2/6, người dân nghe tiếng la hét trong căn nhà của vợ chồng Hưng nên chạy sang. Tại hiện trường, người dân phát hiện 3 người gồm vợ Hưng là chị L.T.T.V (SN 1986), người cháu gái (SN 2004) và phụ một phụ nữ hàng xóm nằm trên vũng máu. Ba nạn nhân được xác định đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.