Hiện trường vụ nhóm thanh niên ẩu đả nhau khiến một người thiệt mạng, một người bị thương nặng ở Gò Vấp. Ảnh: N.Y

Theo Công an quận Gò Vấp, khoảng 21h ngày 29/10, nhóm bạn của T.T.M., ngồi uống nước giải khát tại một quán trên đường Nguyễn Văn Lượng (phường 17, quận Gò Vấp).

Sau đó, nhóm của L.Q.V., có khoảng 9 người đi 2 xe gắn máy chạy tới, dừng xe, cự cãi nhau với nhóm của T.T.M rồi bỏ đi.

Khoảng 21h45 cùng ngày, nhóm của T.T.M. đi trên 3 xe gắn máy đến công viên khu phố 6 (phường 17, quận Gò Vấp) để chơi thì gặp lại nhóm của L.Q.V. Do có mâu thuẫn từ trước nên dẫn đến 2 nhóm đánh nhau. Hậu quả, T.T.M. tử vong tại chỗ, N.T.L. bị thương được đưa đi Bệnh viện 175 cấp cứu, hiện đã xuất viện. Tất cả đối tượng có liên quan đều dưới 18 tuổi.

Cũng theo Công an quận Gò Vấp, ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Gò Vấp đã tích cực phối hợp với Phòng PC02, PC09, Công an TP.HCM và Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét nhanh chóng đối tượng gây án.

Hiện, Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục điều tra, truy xét làm rõ đối tượng gây án.