Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Tân Bình, khám xét chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (thuộc quận Tân Bình, TP.HCM). Ảnh: CACC