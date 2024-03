Ngày 6/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, liên quan vụ cháy lán tạm ở Thường tín, về diễn biến vụ việc, khoảng 19 giờ 54 phút ngày 6/3/2024, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy lán tạm tại thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà.

Hiện trường vụ cháy lán tạm khiến 3 người bị thương ở Thường Tín. Ảnh: CAHN

Công an TP.Hà Nội đã điều động lực lượng chữa cháy Công an Thành phố và Công an huyện Thường Tín đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến 21 giờ 8 phút các lực lượng đã phối hợp đưa được 3 người bị nạn ra ngoài và đưa đến Bệnh viện điều trị. Khoảng 22 giờ 51 phút đám cháy được dập tắt.

Hậu quả của vụ hoả hoạn làm 3 người bị thương, cháy 1 xe ô tô tải và khoảng 70m2 lán tạm.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ.