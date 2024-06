Công an Thừa Thiên Huế bắt giữ xe tải chở hàng trăm kg khí cười đi tiêu thụ

Phương tiện bị phát hiện, bắt giữ là xe tải mang biển số 89C -172.19 do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Hàng trăm kg khí N2 (còn gọi là khí cười, bóng cười) được lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên xe tải do tài xế Nguyễn Văn Tuấn điều khiển. Ảnh: C.A.

Tiến hành kiểm tra xe tải này, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 37 bình kim loại màu xanh dương bên trong có chứa khoảng 197 kg khí N20. Ngoài ra, trên xe còn có nhiều loại hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.



Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Văn Tuấn khai nhận, số khí N20 và các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên được Tuấn mua từ các tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển vào TP.Hồ Chí Minh để bán kiếm lời.

Khí N20 thường được sử dụng trong công nghiệp và y học nhưng hiện nay một bộ phận giới trẻ sử dụng như một thú chơi để tạo kích thích.

Cơ quan công an lấy lời khai tài xế Nguyễn Văn Tuấn- người điều khiển xe tải chở hàng trăm kg khí N20 (còn gọi là khí cười, bóng cười) và nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ. Ảnh: C.A.

Khí này thuộc nhóm gây kích thích, gây cười, hưng phấn, tạo ảo giác... đối với người hít. Người hít có xu hướng tăng liều, bị lệ thuộc, nhiều trường hợp bị ngộ độc, gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xe ô tô tải biển số 34C -338.83 do tài xế Phạm Viết Tuyển (SN 1979, trú tại tỉnh Hải Dương) điều khiển. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hơn 60 máy móc, mô tơ, động cơ điện, điện từ do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm giữ toàn bộ tang vật có liên quan để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.