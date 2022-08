Ngày 26/8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Công an Thừa Thiên Huế điều động nhiều cán bộ lãnh đạo cấp trưởng phòng. Ảnh: Hồng Nhung.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động 4 cán bộ cấp trưởng phòng thuộc Công an tỉnh đến nhận nhiệm vụ mới.

Trong đó, thượng tá Hà Xuân Phương- Chánh Thanh tra Công an tỉnh được điều động đến giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị; đại tá Nguyễn Tuấn- Trưởng phòng An ninh điều tra đến giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh; thượng tá Nguyễn Văn Cường – Trưởng Công an huyện Quảng Điền đến giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra; thượng tá Lê Thị Hồng Nhung- Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị đến giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Quảng Điền.

Thượng tá Lê Thị Hồng Nhung- Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được điều động đến giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Quảng Điền. Ảnh: Hồng Nhung.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu trên cương vị công tác mới, các cán bộ công an được điều động sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực công tác của người cán bộ chỉ huy công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc mới được giao phó thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực, địa bàn mình quản lý; tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.