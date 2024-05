Công an tìm bị hại vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng liên quan App VN - Temu

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet xảy ra từ khoảng tháng 9/2023 đến tháng 12/2023.



Giao diện của app VN - Temu. Ảnh: CACC

Cụ thể, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân xác định, với thủ đoạn huy động vốn dưới danh nghĩa được ủy thác kinh doanh của sàn thương mại điện tử Temu của Trung Quốc, lấy tên gọi là "Công ty TNHH Thương mại điện tử xuyên biên giới VN – TEMU".

Chúng lôi kéo người dân tham gia bằng việc đưa ra các gói sản phẩm để đầu tư tiền kiếm lợi nhuận cao và nhiều khoản thưởng khác hấp dẫn, người đầu tư không phải tham gia bất cứ hoạt động gì, chỉ chờ đến kỳ hạn nhận gốc, lãi và thưởng.

Ngoài ra chúng còn phân cấp để trả thưởng cao cho những người là nhóm trưởng, người giới thiệu được nhiều người tham gia.

Ở trong nước, thông qua mạng xã hội các đối tượng chỉ đạo các tổ trưởng hoạt động mời chào, lôi kéo người chơi, công khai tổ chức truyền thông, tổ chức các buổi hội nghị khách hàng, làm từ thiện để tạo lòng tin.

Tất cả các hoạt động đầu tư đều thông qua các nhóm Zalo do các đối tượng lập, các đối tượng gửi link hướng dẫn người tham gia cài đặt app VN – Temu, cung cấp tài khoản ngân hàng để người tham gia chuyển khoản.

Với thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đã lôi kéo được rất nhiều người trên khắp cả nước tham gia đầu tư với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Đến cuối tháng 12/2023 các đối tượng lừa đảo đã xóa app, xóa các nhóm Zalo, chặn mọi liên lạc với người tham gia để chiếm đoạt số tiền họ đã đầu tư.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã xác định có 251 tài khoản ngân hàng có liên quan đến vụ án này.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đề nghị, nếu ai là bị hại trong vụ án trên, ai là người trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản ngân hàng liên quan trong khoảng thời gian từ 1/9/2023 đến 10/1/2024 thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân (Điều tra viên Lê Hữu Toàn - SĐT: 0982.844.599; Cán bộ điều tra Nguyễn Văn Tùng - SĐT: 0962.395.314, 0832.395.314) hoặc Cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau ngày 15/6/2024 nếu không ai liên hệ giải quyết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân sẽ xử lý vụ án và các tài sản trong tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật.