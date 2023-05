Công an TP.HCM bắt 5 đối tượng chuyên in các tờ rơi quảng cáo về hoạt động “tín dụng đen”

Công an TP.HCM bắt 5 đối tượng chuyên in các tờ rơi quảng cáo về hoạt động “tín dụng đen” Công an TP.HCM bắt 5 đối tượng chuyên in các tờ rơi quảng cáo về hoạt động “tín dụng đen”

Công an TP.HCM vừa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy xét, bắt giữ 5 đối tượng chuyên in các tờ rơi quảng cáo về hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố.

