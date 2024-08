Công an TP.HCM khởi tố 6 vụ án hình sự do lái xe gây tai nạn giao thông Công an TP.HCM khởi tố 6 vụ án hình sự do lái xe gây tai nạn giao thông

7 tháng đầu năm 2024, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã khởi tố 6 vụ án hình sự do lái xe gây tai nạn giao thông, nhiều vụ có hậu quả rất nghiêm trọng.