Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự dịp Tết

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tạo nên những thách thức chưa từng có trong tiền lệ đối với công tác công an.

Do đó, Công an thành phố đã chủ động, quyết liệt khi tham mưu Bộ Công an, UBND thành phố triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh Covid-19 kết hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố với phương châm "Phòng chống dịch Covid-19 là trọng tâm, bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội".

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: K.S

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, thời điểm cuối năm cũng là lúc các loại tội phạm gia tăng hoạt động, cộng thêm tác động của dịch bệnh Covid-19 sẽ làm cho tình hình phức tạp thêm. Do đó, Công an TP.HCM triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán từ ngày 15/12/2021 - 14/2/2022.

Cụ thể, trên từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách, các Phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ triển khai tổng thể các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở; chủ động phân tích, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến ANTT để chủ động triển khai các biện pháp giữ vững ANTT.

Vận dụng linh hoạt những kết quả đạt được của chiến lược "chuyển trọng tâm lấy xã, phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân" của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua để "chuyển trọng tâm lấy xã, phường làm pháo đài trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở một cách hiệu quả".

Lãnh đạo UBND, Công an TP.HCM tại lễ ra quân sáng nay. Ảnh: K.S

Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh tội phạm.

Tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm sở hữu, đánh bạc…; phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phát hiện đấu tranh với tội phạm tham nhũng kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; ngăn chặn hiệu quả các hành vi trục lợi trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Lực lượng cán bộ chiến sĩ CATP chuẩn bị ra quân. Ảnh: K.S

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, trọng tâm là quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, giáo dục các đối tượng tại địa bàn cơ sở.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp CCCD và ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội, góp phần đưa Nghị quyết 128 của Chính phủ đi vào cuộc sống.





Các chiến sĩ sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự thời điểm cuối năm. Ảnh: K.S

Tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

Theo ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, năm 2022, thành phố đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới nhưng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức mới.





Cùng ngày, Công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết. Ảnh: K.S

Nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đã và đang lấy thành phố làm địa bàn đẩy mạnh các hoạt động, tính tội phạm ngày càng manh động, táo tợn hơn.

Các đối tượng, các loại tội phạm không từ bỏ bất cứ thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nào để thực hiện hành vi phạm tội. Chúng thường xuyên thay đổi các địa bàn, phương thức hoạt động để đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật hoặc ẩn nấp, lẩn trốn để chờ thời cơ hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu lực lượng công an tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Bộ Công an về công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.