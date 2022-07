Clip các xe tự ý dừng cho khách xuống giữa cầu Cửa Hội chụp ảnh. Video camera hành trình

Cụ thể, xác nhận với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) nói, liên quan đến sự việc nhóm người dừng xe dàn hàng ngang trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh làm các xe khác suýt tông trúng, công an đã triệu tập chủ 3 phương tiện tự ý dừng xe, cho người xuống đứng giữa cầu Cửa Hội để chụp hình vì gây nguy hiểm an toàn giao thông.

"Hiện chúng tôi đã gửi giấy cho hai trong tổng số ba chủ phương tiện ô tô đến trụ sở làm việc. Một người chủ phương tiện chưa đến vì đang ở xa" - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân, trung tá Võ Thị Hà thông tin.

Hình ảnh đoàn người dừng xe giữa cầu Cửa Hội để chụp ảnh. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip nhóm người dừng xe trên cầu Cửa Hội chụp ảnh gây xôn xao dư luận. Khi những phương tiện này dừng xe, khách trên xe xuống dàn hàng chụp ảnh, có ô tô chạy qua phải vất vả phanh gấp mới tránh kịp. Có tài xế nhắc nhở nhóm người về việc đứng chụp ảnh trên cầu gây mất an toàn giao thông. Sự việc được camera hành trình của xe tải ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

Vị trí xảy ra sự việc là trên cầu Cửa Hội nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cây cầu này có tổng chiều dài tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài hơn 1,7km. Chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m, cầu dẫn 16m. Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỷ đồng.