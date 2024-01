Công an TT-Huế thông tin về vụ Phó trưởng Công an phường hy sinh khi khống chế đối tượng gây rối Công an TT-Huế thông tin chính thức vụ Phó trưởng Công an phường hy sinh khi khống chế đối tượng gây rối

Sáng 13/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin chính thức về vụ đại úy Trần Duy Hùng- Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP.Huế dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.