Công an Tuyên Quang bốc thăm chọn cán bộ phải xác minh tài sản

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang: Việc bốc thăm chọn cán bộ phải xác minh tài sản được Thanh tra Công an Tuyên Quang chủ trì thực hiện ngày 6/9, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Qua bốc thăm đã lựa chọn ngẫu nhiên 15 người trong số cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm của năm 2021 thuộc thẩm quyền để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập.

Bốc thăm chọn người xác minh tài sản, thu nhập. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Sau khi lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập, Thanh tra Công an tỉnh sẽ ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập; thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập và tiến hành các biện pháp xác minh theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, đây là một trong những biện pháp thiết thực phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, góp phần đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Nghị định 130/2020 quy định xác minh tài sản, thu nhập là kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai và xem xét, đánh giá, kết luận của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo trình tự, thủ tục về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Những người phải xác minh tài sản, thu nhập gồm chấp hành viên; điều tra viên; kế toán; kiểm lâm viên; kiểm sát viên; thanh tra viên; thẩm phán… hoặc người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp; người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ phó phòng trở lên.

Loại tài sản, thu nhập cần xác minh bao gồm bất động sản; cây, rừng; cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp; các loại giấy tờ có giá; ô tô, xe máy, tàu thuyền; tài sản khác giá trị trên 50 triệu đồng; tài sản ở nước ngoài…