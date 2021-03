Công an vào cuộc điều tra vụ nữ bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc

Chiều 26/3, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đang phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ việc một nữ bệnh nhân tên Phạm Thị Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) bị tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc.



Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc, nơi xảy ra vụ nữ bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin gia đình cung cấp ban đầu, trước đó vào tối 23/3 chị Tâm cùng gia đình ăn tối bằng món cá chiên. Sau khi ăn, chị Tâm có dấu hiệu khó thở, sưng mắt nên đến 21h cùng ngày chị được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc để cấp cứu. Tuy nhiên không lâu sau đó chị Tâm đã tử vong tại đây.

Gia đình chị Tâm nhấn mạnh: “Khi được đưa vào viện con tôi vẫn tỉnh táo, đi lại bình thường, còn dẫn theo các cháu đi nữa. Sau đó con tôi được khám và chích thuốc, lấy máu xét nghiệm rồi tiếp tục chích thêm 1 lần thuốc nữa. Lúc đó bác sĩ hỏi thấy người có dễ chịu không thì con tôi bảo khó thở. Bác sĩ cho thở ôxy, một lúc sau con tôi rút ra vì quá khó thở. Lúc này, tôi thấy mặt con tôi đã tím tái...".

Trong khi đó, tại biên bản làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc ngày 24/3, ông Lê Xuân Trung - bác sĩ pháp y thuộc Phòng khoa học kỹ thuật hình sự Công an Đồng Nai nhận định, nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp. Bước đầu xác định do thức ăn vào đường thở chưa loại trừ dị ứng.

Còn ông Bùi Thái Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc trình bày, trung tâm y tế thực hiện cấp cứu bệnh nhân đúng phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng quy định.

Hiện phía Sở Y tế Đồng Nai đã yêu cầu báo cáo và giám sát sát sao sự việc. Lãnh đạo Sở cũng cho biết hiện người nhà không đồng ý với kết quả giám định pháp y.