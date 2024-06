Công an vào cuộc vụ cô gái bị 1 người xô xe, giằng co đè xuống bãi đất đêm khuya Công an vào cuộc vụ cô gái bị 1 người xô xe, giằng co đè xuống bãi đất đêm khuya

Ngày 4/6, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an huyện Hàm Thuận Bắc( Bình Thuận) đã vào cuộc điều tra vụ cô gái bị 1 người đàn ông xô xe, giằng co đè xuống bãi đất đêm khuya gây xôn xao dư luận...

Sáng 6/4, trên mạng xã hội xuất hiện 1 Clip vụ cô gái bị 1 người đàn ông xô xe, giằng co đè xuống bãi đất đêm khuya. Clip camera ghi lại cảnh cô gái đi làm về khuya bị 1 người đàn ông xô ngã xe và có hành động xấu ở đoạn đường vắng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận lan truyền trên mạng xã hội và khiến người xem phẫn nộ. Hiện trường nơi cô gái bi nạn... Ảnh: DP Theo Camera ghi lại cảnh cô gái đi xe máy trên đường đi làm về lúc đêm khuya, khi đến đoạn đường vắng thì bị một người đàn ông đi xe máy áp sát, xô ngã xe. Khi cô gái bỏ chạy thì bị kéo lại đè xuống nền đường, sau đó kéo vào bãi đất trống ven đường, giằng co đè xuống nền đất, khoảng 3 phút sau thấy có xe máy chạy đến thì người đàn ông lên xe bỏ chạy. Theo hình ảnh từ đoạn clip này, khoảng 23h15' cô gái khoảng 17 tuổi đi xe máy đi làm về. Bất ngờ, một người đàn ông đi xe máy áp sát, xô ngã xe. Khi cô gái đứng dậy bỏ chạy thì bị kéo lại đè xuống nền đường. Sau đó, 2 bên giằng co, cô gái bị kéo vào bãi đất trống ven đường. Clip ghi lại cảnh cô gái lúc bị nan. Nguồn: NDCC Tại đây, cô gái tung ra để bỏ chạy và la to nhưng bị đè xuống nền đất. Khoảng 3 phút sau, khi thấy có xe máy của người dân chạy ngang thì người đàn ông lên xe bỏ chạy, cô gái chạy bộ về nhà tri hô. Lúc này, người dân trong xóm mới kéo ra hiện trường. Toàn bộ vụ việc diễn ra trong 3 phút 30 giây.

Ghi nhận của phóng viên theo hình ảnh camera quay lại thì vị trí xảy ra vụ việc trên đường bê tông, cách đường Quốc lộ 1 khoảng 100m. Cũng theo âm thanh trong clip camera, cô gái vừa khóc vừa cho rằng người đàn ông kia có hành động với ý đồ hiếp dâm mình chứ không phải cướp. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã trình báo công an xã Hàm Thắng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường và hiện đang điều tra làm rõ vụ việc. Tham khảo thêm Công an Bình Thuận đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong bất thường trong khu vực hồ nước

Tỉnh uỷ Bình Thuận chỉ đạo "nóng" xử nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép