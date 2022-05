Ngày 22/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này đã phát thông báo tìm tung tích nạn nhân khi phát hiện một hộp sọ người trên sông Gianh.

Trước đó, ông Hoàng Văn Long (SN 1976, ở thôn Trường Long, xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang kéo lưới trên sông Gianh (thuộc khu vực thôn Vinh Quang, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn) bất ngờ phát hiện 1 sọ người đã phân huỷ, mắc chặt vào lưới đánh cá.

Sau đó, ông Long đưa hộp sọ vào bờ ngay lập tức trình báo với lực lượng Công an và chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa sông Gianh, Quảng Bình.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm một phần tử thi.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng không phát hiện có dấu hiệu thương tích. Phần bề mặt xương hộp sọ sẩm màu…, vòm sọ không rạn vỡ. Xương nền sọ có nhiều vị trí bị phân huỷ (không có giấy tờ, tài sản, đồ vật liên quan đến một phần tử thi được phát hiện).

Hiện, phần tử thi trên đã được bàn giao cho UBND xã Phù Hoá (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để làm thủ tục mai táng.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh làm rõ tung tích nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình kính đề nghị Cục C01, C02 Bộ Công an: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng PCO1; PV06; Công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thông báo rộng rãi tại các địa phương để truy tìm tung tích nạn nhân.