TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án dùng dao đâm chết người tình; tin mới xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát

Nghi án dùng dao đâm chết người tình

Chiều 22/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An, công an đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Lê Nguyên Khôi (42 tuổi, thường trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Cơ quan chức năng giăng dây bảo vệ khu vực hiện trường. Nguồn: Báo Long An

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, người dân nghe tiếng cãi vã xảy ra tại một căn nhà trọ ở ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc (Long An). Đây là căn phòng trọ do Lê Nguyên Khôi và người tình T.T.T.Q. (39 tuổi, cùng thường trú TP.HCM) thuê ở.

Sau đó, mọi người nghe tiếng tri hô nên chạy đến kiểm tra thì thấy chị T.T.T.Q. đang trong tình trạng nguy kịch, ở bụng bị đâm 2 nhát dao.

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên đã tử vong.

Sau vụ việc, nghi phạm Lê Nguyên Khôi đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi dùng dao đâm người tình tử vong. Theo thông tin ban đầu, án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Nhận được thông tin, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bảo vệ hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng.

Xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 1: Bà Trương Mỹ Lan nói 6.000 tỷ đồng chuyển cho "chúa đảo" Tuần Châu là của mình, không phải của SCB

Chiều 22/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với phần tranh luận.

Trong phần tranh luận bổ sung, bà Trương Mỹ Lan đã nói về khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng đã cho tập đoàn của "chúa đảo" Tuần Châu mượn.

Theo đó, mối quan hệ giao dịch giữa bà Trương Mỹ Lan với tập đoàn Tuần Châu của ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thông qua các hợp đồng chuyển nhượng mua bán cổ phần và dự án.

Cụ thể, ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Tuyển) và hai Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long (thuộc tập đoàn Tuần Châu) nhận được từ phía bà Trương Mỹ Lan tổng cộng 6.095 tỷ đồng bao gồm hai khoản.

Bà Trương Mỹ Lan nói hơn 6.000 tỷ đồng chuyển cho tập đoàn Tuần Châu là của mình, không phải của ngân hàng SCB. Nguồn: PLO

Khoản tiền thứ nhất là 3.179 tỷ đồng mà ông Đào Anh Tuấn nhận được từ thỏa thuận chuyển nhượng 70,59% cổ phần của Công ty T&H Hạ Long cho phía Trương Mỹ Lan với giá 1.411 tỷ đồng. Còn lại 1.768 tỷ đồng các bên đang tiến hành bàn bạc để đối trừ vào các khoản bên bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung.

Khoản tiền nhận thứ hai là 2.916 tỷ đồng, Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long nhận được từ năm công ty của bà Trương Mỹ Lan theo năm thỏa thuận khung hợp tác và chuyển giao tài sản là 243 căn nhà liền kề, thuộc dự án Khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long tương ứng với chín sổ đất, đã thế chấp để đảm bảo khoản vay của các công ty nhận chuyển giao tài sản nêu trên tại SCB.

Tổng cộng, Công ty Âu Lạc và Công ty T&H Hạ Long đã sử dụng 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo dư nợ cho 32 khoản vay.

Bản án sơ thẩm tuyên buộc Công ty T&H Hạ Long và Công Âu Lạc Quảng Ninh nộp lại số tiền 6.095 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong trong toàn bộ vụ án.

Nói về giao dịch này, bà Trương Mỹ Lan cho biết làm việc với tập đoàn Tuần Châu từ năm 2016, khi bắt đầu hợp tác với Tuần Châu bị cáo đã kêu gọi khoảng 60 nhà đầu tư nước ngoài vào để hợp tác đầu tư, thuê những đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế về để nghiên cứu, thiết kế các dự án ở phường Tuần Châu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bị cáo muốn biến dự án ở đây thành dự án mang tầm quốc tế.

'Để kêu gọi được các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư thì bị cáo đã dùng tiền của Vạn Thịnh Phát, tiền mượn của bạn bè cho Tập đoàn Tuần Châu mượn tiền để đầu tư làm hạ tầng. Suốt 6-7 năm nay bị cáo đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê các đơn vị tư vấn, đơn vị thiết kế về đây để phát triển dự án. Bị cáo khẳng định hơn 6.000 tỷ đồng đã chuyển cho Tập đoàn Tuần Châu là của bị cáo, không phải của SCB. Ngân hàng SCB muốn nói 6.000 tỷ đồng là của mình thì phải có chứng cứ. Còn các tài sản hai Công ty T&H Hạ Long và Công Âu Lạc Quảng Ninh đang thế chấp cho Ngân hàng SCB là từ ông Đào Anh Tuấn nể mặt bị cáo đã mang rất nhiều tài sản cho SCB mượn để tái cơ cấu ngân hàng" - bà Lan nói.

Về phía ông Đào Anh Tuấn, người đại diện của ông này cho biết ông Tuấn là chủ sở hữu của tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty T&H Hạ Long hiện các tài sản này đang nằm trong 1.121 mã tài sản đang bị kê biên và bản án sơ thẩm tuyên giao cho SCB xử lý.

Vị đại diện này cũng cho biết Công ty T&H Hạ Long có mối quan hệ làm ăn với bà Lan nên cho SCB mượn nhiều tài sản (trong đó có 8 GCN nêu trên) để tái cơ cấu ngân hàng. Người đại diện cho ông Đào Anh Tuấn đề nghị tòa xem xét loại bỏ tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang bị kê biên ra khỏi vụ án hình sự để cho các bên giải quyết bằng vụ án dân sự.

Sau khi nghe các bên trình bày, HĐXX thông báo để đảm bảo tranh luận đối đáp về phần dân sự được liền mạch, phiên toà sẽ tạm ngưng, sáng 25/11 đại diện VKS sẽ bắt đầu tranh luận đối đáp.

Buổi sáng gây tội lỗi kinh hoàng của nam sinh viên nghi sử dụng ma túy "đá"

Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội) vừa xác minh, bắt giữ đối tượng nghi "ngáo đá", liên tiếp thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản, gây tai nạn giao thông và có hành vi giết người.

Đối tượng bị bắt giữ là Ma Vũ Duy, sinh năm 2004, hộ khẩu ở thôn Bản Áng, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Theo thông tin ban đầu, Duy đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sáng 20/11, Duy lấy trộm chiếc xe máy Honda Lead của một người đàn ông ở xã Quyết Thắng (TP.Thái Nguyên) rồi di chuyển về khu vực giảng đường D, Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên).

Tại đây, Duy vào phòng chờ của giáo viên và lấy chìa khóa, mở xe ô tô Hyundai Avante màu đen mang biển kiểm soát 20A-021... đỗ trước giảng đường, lái về hướng Hà Nội.

Đến khu vực huyện Đông Anh (Hà Nội), Duy để lại xe ô tô rồi thuê taxi đi về hướng huyện Sóc Sơn. Tại đây, Duy lấy trộm một chiếc xe ô tô Vios của người dân rồi điều khiển, gây tai nạn giao thông cho một người đàn ông, khiến người này bị chấn thương sọ não.

Sau đó, đối tượng Duy trốn vào nhà dân, và khi bị phát hiện đã dùng hung khí tấn công một người đàn ông, khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, trước khi thực hiện chuỗi hành vi trên, đối tượng Duy đã sử dụng ma túy "đá". Cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đổ thuốc trừ sâu vào nguồn nước để đầu độc hàng xóm, 1 phụ nữ bị bắt

Sáng 22/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton, sinh năm 1976 để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 20/10, anh Đ.T.N, sinh năm 1995, trú tại thôn Nậm Cần, xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, phát hiện nguồn nước sinh hoạt của gia đình có màu trắng đục và mùi lạ giống mùi thuốc trừ sâu. Anh N. nghi ngờ có người đầu độc nên đã trình báo sự việc với Công an xã Dần Thàng (huyện Văn Bàn).

Lực lượng chức năng huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) thi hành lệnh bắt bị can Triệu Thị Ton để tạm giam, điều tra về hành vi "giết người". Ảnh: Thanh Tuấn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Văn Bàn đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc kể trên.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, do mâu thuẫn với vợ chồng anh N. nên khoảng 8 giờ ngày 20/10, Triệu Thị Ton (sinh năm 1976, trú tại Nậm Cần, xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N. dẫn về nhà để sử dụng nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh N.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Bàn đã tiến hành khởi tố vụ án. Căn cứ tài liệu điều tra, thu thập được, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Bàn phê chuẩn, ngày 21/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton về hành vi “giết người” để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ tài xế xe khách Việt Tân Phát quay 180 độ, cán 1 người tử vong

Ngày 22/11, Công an TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ tài xế Đường Mạnh Hùng (SN 1989, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h50 ngày 20/11, Hùng điều khiển xe khách biển số 50H-039.82 của nhà xe Việt Tân Phát lưu thông trên đường ĐT741 theo hướng từ ngã tư Sở Sao đến ngã tư Hoà Lợi.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Cao Văn Miên (SN 1965) điều khiển chở theo bà Nguyễn Thị Mỹ (SN 1971) lưu thông phía trước cùng chiều.

Camera ghi lại vụ việc.

Vụ va chạm mạnh làm ông Cao Văn Miên bị thương nặng và bà Nguyễn Thị Mỹ bị tử vong. Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời có mưa, đường ướt.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bến Cát đã tiếp nhận thông tin vụ việc, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Bến Cát tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện để làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu xác định lỗi do Đường Mạnh Hùng điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát, vượt quá tốc độ quy định và không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.