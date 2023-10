Công an vào cuộc vụ tài xế công nghệ và khách ẩu đả vì thắt dây an toàn ở TP.HCM Clip: Công an vào cuộc vụ tài xế công nghệ và khách ẩu đả vì chuyện thắt dây an toàn

Mâu thuẫn vì thắt dây an toàn trong lúc bắt cuốc xe ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), tài xế đã ẩu đả với khách, sau đó dùng dao chém một người bị thương. Công an đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc.