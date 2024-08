Công an vào cuộc xác minh vụ TikToker tố Bệnh viện K "mỗi lần xạ trị bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng"

Chiều 20/8, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được các nội dung trên TikTok liên quan đến Bệnh viện K Trung ương.

Theo vị lãnh đạo này, công an đang vào cuộc xác minh sự việc, trong đó bao gồm cả việc kiểm tra những tài khoản phát tán thông tin về sự việc trên nền tảng TikTok. Quá trình làm rõ các sự việc đang được tiến hành và chưa có kết luận cuối cùng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp nhận các tin tức trên các nền tảng chính thống và không chia sẻ, lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng.

Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp sáng ngày 20/8. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip từ tài khoản Đ.T.T, trong clip người này liên tục khóc cho rằng các y, bác sĩ Bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) "vét những đồng tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân ung thư".

Cụ thể, người chia sẻ clip vừa nói vừa khóc cho hay: "Vừa từ Bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp về, em đã khóc rất to vì trước cổng bệnh viện có những bệnh nhân ăn nhiều bữa sáng. Hôm qua bệnh viện trả bệnh nhân và họ mất trên xe cấp cứu đi về nhà. Em đau khổ khi ở ngoài yêu thương bệnh nhân thì bệnh viện lại có bao nhiêu đau khổ cho bệnh nhân. Họ vét tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân".

Người phụ nữ bật khóc chia sẻ gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình

Người này tiếp tục khóc cho rằng: "Bệnh nhân mỗi lần đi xạ mất 200.000 đồng. Bệnh nhân K có sống được bao nhiêu đâu, cửa ải cuối cùng đời người ở Bệnh viện K, bao nhiêu đau khổ diễn ra ở đó. Cuối đời họ còn bao nhiêu hơi thở nữa đâu. Nếu đút lót thì mai cho xạ trị, không đút lót để tuần sau", người này khóc nức nở rồi mong lãnh đạo Bộ Y tế vào cuộc chấn chỉnh các bác sĩ. Không những thế người này cho rằng tại Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Trao đổi với PV Dân Việt, GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết, phía bệnh viện đã nắm được thông tin trên cách đây ít ngày.

Theo ông Quảng, Bệnh viện K đã mời cơ quan công an cụ thể Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì vào cuộc xác minh làm rõ. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã gửi báo cáo lên Bộ Y tế.

Trong khi đó, đại diện Bệnh viện K cho biết trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều video được đăng dưới tên tài khoản TikTok DTT (ID: @xx.thanh.xx) và một số tài khoản khác với nội dung thông tin xuyên tạc, và lan truyền có mục đích xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ hình ảnh Bệnh viện K và uy tín cá nhân các y bác sĩ, cán bộ y tế.

Cụ thể, từ ngày 15/7 đến sáng 16/8, tài khoản nêu trên đã đăng tải nhiều video chỉ đích danh tên Bệnh viện K và một số bác sĩ, lãnh đạo quản lý của bệnh viện.

Về các thông tin tố bệnh viện "vòi vĩnh" tiền của bệnh nhân khi xạ trị, không "đút lót" sẽ không được xếp lịch điều trị được đăng tải trong video…, Bệnh viện K khẳng định các nội dung trong video đều là những lời bịa đặt, vu khống.

"Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và quản lý hằng ngày tại bệnh viện, hạ thấp uy tín cá nhân và tổ chức tập thể cán bộ y tế, mà còn gây tâm lý hoang mang đến toàn thể bệnh nhân và cộng đồng xã hội quan tâm vụ việc trước các thông tin tiêu cực, kích động, mang tính xúi giục", đại diện bệnh viện thông tin.

Để người bệnh an tâm điều trị tại bệnh viện và bảo vệ hình ảnh, uy tín của bệnh viện, bệnh viện đã gửi đơn trình báo, tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan quản lý ban ngành và cơ quan chức năng trung ương và địa phương xảy ra vụ việc.

Hiện nay vụ việc đang trong quá trình xử lý theo quy trình pháp luật để nhanh chóng làm rõ và đưa ra kết luận.