Giám đốc Bệnh viện K nói gì trước thông tin "mỗi lần đi xạ trị bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng”?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip từ tài khoản Đ.T.T, trong clip người này liên tục khóc cho rằng các y bác sĩ Bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) "vét những đồng tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân ung thư".

Cụ thể, người chia sẻ clip vừa nói vừa khóc cho hay: "Vừa từ Bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp về, em đã khóc rất to vì trước cổng bệnh viện có những bệnh nhân ăn nhiều bữa sáng. Hôm qua bệnh viện trả bệnh nhân và họ mất trên xe cấp cứu đi về nhà. Em đau khổ khi ở ngoài yêu thương bệnh nhân thì bệnh viện lại có bao nhiêu đau khổ cho bệnh nhân. Họ vét tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân".

Người phụ nữ bật khóc chia sẻ gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình

Người này tiếp tục khóc cho rằng: "Bệnh nhân mỗi lần đi xạ mất 200.000 đồng. Bệnh nhân K có sống được bao nhiêu đâu, cửa ải cuối cùng đời người ở Bệnh viện K, bao nhiêu đau khổ diễn ra ở đó. Cuối đời họ còn bao nhiêu hơi thở nữa đâu. Nếu đút lót thì mai cho xạ trị, không đút lót để tuần sau", người này khóc nức nở rồi mong lãnh đạo Bộ Y tế vào cuộc chấn chỉnh các bác sĩ. Không những thế người này cho rằng tại Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Thông tin trên được chia sẻ, quan tâm từ dư luận dù không có chứng cứ.

Nhiều người mong muốn phía Bệnh viện K cũng như Bộ Y tế vào cuộc xác minh làm rõ, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện cũng như y bác sĩ.

Tối 19/8, trao đổi với PV Dân Việt, GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết, phía bệnh viện đã nắm được thông tin trên cách đây ít ngày.

Theo ông Quảng, Bệnh viện K đã mời cơ quan công an cụ thể Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì vào cuộc xác minh làm rõ. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã gửi báo cáo lên Bộ Y tế.

"Tất cả chuyện vu khống ở Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp, kể cả việc người nhà người này đánh bảo vệ chúng tôi cũng đã làm tường trình kèm theo clip gửi cơ quan công an và Bộ Y tế", ông Quảng chia sẻ.

Theo ông Quảng, Bệnh viện K cơ sở 2 luôn bố trí nấu 500 suất ăn một ngày. Trường hợp phát cơm, cháo từ thiện nên thông qua Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để kiểm tra đảm bảo cho bệnh nhân hay không.

"Từ cổng, người này quay clip đi vào bệnh viện, gọi bệnh nhân ra phát cơm từ thiện. Lúc này bảo vệ nhắc nhở không được vào bệnh viện quay tự phát thức ăn. Việc phát đồ ăn phải được Phòng Công tác xã hội thông qua. Tuy nhiên sau đó có người xông vào đánh bảo vệ. Chúng tôi đã gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ. Việc này ảnh hưởng tới bệnh viện. Nếu góp ý trên thần xây dựng thì không chửi bới như vậy được", ông Quảng nói thêm.

