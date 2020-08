Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh đón "mưa" điểm 9, 10

Số lượng điểm 9, 10 tăng mạnh



Ở môn toán, điểm trung bình tăng hơn 1 điểm. Nếu như năm 2019, thí sinh đạt mức điểm 6,4 nhiều nhất thì năm nay mức này là 7,8. Ngoài ra, điểm thi môn toán ở mức khá giỏi tăng mạnh so với năm ngoái. Ở mức 8 điểm năm nay có 41.567 thí sinh trong khi năm 2019 là 22.022. Mức 9 điểm năm nay có đến 27.223 thí sinh, nhiều hơn khoảng 6 lần so với con số 4.765 của năm trước.

Tương tự, ở môn vật lý, số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên là 21.588, nhiều gần gấp 3 lần so với 7.821 của năm trước. Số thí sinh đạt điểm 9 tăng 4 lần so với năm 2019. Đối với môn hóa học, số thí sinh đạt điểm 9 năm nay nhiều hơn 10 lần so với năm trước.

Thi sinh theo dõi số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: V.P

Ở nhiều môn khác, số thí sinh đạt điểm 8, 9 cũng tăng đáng kể so với năm 2019. Như vậy, có thể thấy việc đề thi nhằm phục vụ mục đích chính là xét tốt nghiệp, bên cạnh đó kỳ thi diễn ra trong mùa dịch đã giảm tải khối lượng kiến thức, khiến cho thí sinh khá, giỏi dễ dàng đạt được điểm cao hơn so với các năm trước.

Môn lịch sử nếu như các năm trước thường "đội sổ" với khá đông số điểm dưới trung bình thì năm nay cũng có sự cải thiện. Theo kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy, có 553.987 thí sinh dự thi. Trong đó, điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm.

Số thí sinh có điểm dưới 1 là 111 em (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 em (chiếm tỉ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 0.

Riêng môn tiếng Anh, tuy điểm trung bình tăng 0,21 điểm so với năm 2019 nhưng điểm giỏi lại giảm. Ở mức 8 điểm số thí sinh đạt được năm nay nhiều hơn năm trước khoảng 1.400 thí sinh nhưng mức 9 điểm lại ít hơn năm 2019 khoảng 300 thí sinh.

TS Lê Viết Khuyến (nguyên Vụ trưởng Vụ GDĐH - Bộ GDĐT) nhận định, phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia năm ngoái và tốt nghiệp THPT theo hướng ngày càng đẹp hơn. Nguyên nhân là do việc tổ chức kỳ thi kỷ cương hơn nên mức độ đồng đều giữa các khu vực khác nhau cũng tốt hơn, điểm thi được đánh giá khách quan hơn.

"Bên cạnh đó, việc các môn thi (trừ ngữ Văn) thi theo hình thức trắc nghiệm với ngân hàng câu hỏi ngày càng lớn, độ tin cậy cao cũng là yếu tố quan trọng giúp cho phổ điểm thi ngày càng đẹp hơn.

Có ý kiến tỏ ra nghi ngờ về việc kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có thể sử dụng để tuyển sinh đại học nhưng phổ điểm được công bố cho thấy có sự phân hóa rõ ràng, giúp các trường đại học sử dụng kết quả để tuyển sinh thuận lợi. Đó là câu trả lời thuyết phục nhất. Phổ điểm có sự phân hóa tốt cũng là thành công lớn của đợt thi này" - TS Lê Viết Khuyến cho hay.

TS Lê Viết Khuyến đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, ngành giáo dục và địa phương đã chung tay cố gắng tổ chức một kỳ thi diễn ra trong mùa dịch thành công.

"Quyết tâm tổ chức thi là một quyết định đúng. Và năm nay, kỳ thi đã được tổ chức hết sức nghiêm túc, bảo đảm an toàn, khách quan, dù được giao về cho địa phương; lấy lại niềm tin của người dân với kỳ thi tốt nghiệp THPT" - ông Khuyến bày tỏ.

Điểm xét tuyển sẽ biến động khó lường

Thực tế năm nay, ngay khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 kết thúc, nhiều chuyên gia, giáo viên đã lập tức nhận định, điểm xét tuyển ĐH có thể tăng từ 2 - 3 điểm so với năm ngoái. Nguyên do là vì đề thi tương đối "dễ thở", các trường ĐH sử dụng nhiều hình thức tuyển sinh hơn, vì thế số lượng thí sinh trúng tuyển bằng hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cũng giảm.

Nhận định này càng được khẳng định là chính xác sau khi Bộ GDĐT công bố phổ điểm. Điểm thi tăng mạnh sẽ khiến cho điểm xét tuyển ĐH tăng mạnh. Một giảng viên tại ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) nhận định, các khối truyền thống A00, B00, A01, D01 sẽ tăng mạnh, có thể lên tới 4 điểm, đặc biệt là các trường top đầu.

"Chỉ nhìn phổ điểm đã dễ dàng thấy rằng các môn đều có điểm tăng khoảng 1 điểm so với năm ngoái, điều này dẫn tới tổ hợp điểm để xét tuyển ĐH đã tăng tới 3 điểm. Các trường ĐH như Bách khoa, Kinh tế Quốc dân, Y Hà Nội… có thể tăng mạnh so với các năm trước bởi số lượng điểm 8 trở lên năm nay rất nhiều. Thí sinh cần lưu ý để điều chỉnh nguyện vọng sao cho hợp lý" - giảng viên này cho hay.

Quy tắc của việc điều chỉnh nguyện vọng là thí sinh nên chọn trường nào có khả năng phù hợp với mức điểm của mình ở nguyện vọng cuối cùng. Những ngành yêu thích hoặc mong muốn được học thì xếp theo thứ tự từ dưới lên tới nguyện vọng 1. Như vậy có thể đảm bảo được khả năng trúng tuyển cao nhất.

Không nên thấy điểm thi mình có khả năng không trúng tuyển đã vội điều chỉnh thứ tự ưu tiên trường, ngành mình yêu thích nhất, mong muốn được học nhất. Những năm gần đây, điểm chuẩn được xác định đến hai chữ số thập phân nên tiêu chí phụ về thứ tự nguyện vọng hầu như không được xét đến.

Các ngành "hot" có thể lấy từ 28 điểm Hiện nay, các trường dành chỉ tiêu xét tuyển cho nhiều phương thức. Do đó, chỉ tiêu phương thức xét điểm thi còn khá ít. Điểm chuẩn sẽ được đẩy lên rất cao. Các ngành y dược, khối công an, quân đội, điểm chuẩn có thể từ 29 trở lên. Các ngành "hot" của Bách khoa, Ngoại thương, Sư phạm Kỹ thuật có thể từ 28 trở lên. PGS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Các trường top điểm chuẩn sẽ tăng mạnh Với phổ điểm của năm nay, cộng thêm tỷ lệ xét điểm thi tốt nghiệp THPT thấp hơn năm 2019 thì điểm chuẩn năm nay của phần lớn các trường ĐH sẽ tăng lên. Các trường như ĐH Kinh tế, ĐH Y dược, Bách khoa TP.HCM, Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM... sẽ tăng điểm ở nhiều ngành. Các trường ĐH thuộc top dưới sẽ không tăng so với năm ngoái, đặc biệt các trường ở các tỉnh thì vẫn ít thí sinh như trước. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Nguồn xét tuyển sẽ dồi dào Tôi rất mừng vì ở hầu hết các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm trung bình đều từ 6 trở lên, như vậy cũng đồng nghĩa với việc nguồn tuyển sinh vào các trường ĐH sẽ thuận lợi. Kết quả thi năm nay đánh giá đúng năng lực của học sinh và không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình hình dịch bệnh. Với môn tiếng Anh, điểm trung bình nhỉnh hơn một chút so với năm trước - điều này là bình thường vì việc cải thiện trình độ tiếng Anh không phải ngày một ngày hai. Nhưng môn lịch sử điểm thi tốt hơn năm 2019 rất nhiều. Kết quả đó là thể hiện nỗ lực, cố gắng của các thầy cô, nhà trường, ngành giáo dục địa phương sau kết quả thi môn Lịch sử năm trước. Điểm thi là kết quả của giảng dạy. Vì vậy, kết quả điểm thi là một tham số quan trọng để địa phương thấy cần phải làm gì để có kết quả tốt hơn, đạt mục tiêu giáo dục. PGS-TS Đỗ Văn Xê - Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương (TP.HCM) Hà My