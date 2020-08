Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 vào ngày nào?

Địa phương rốt ráo chấm thi

Ngay sau khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 kết thúc, nhiều địa phương đã lập tức triển khai công tác chấm thi. Năm nay, việc chấm thi có nhiều đổi mới so với các năm vừa qua. Cụ thể, nếu như trước đây, tổ giám sát của ban chấm thi trắc nghiệm chỉ 3 người thì theo dự thảo tổ này tăng lên ít nhất 5 người. Tổ trưởng là lãnh đạo phòng/ban của trường ĐH, CĐ.

Bên cạnh đó, các công tác về an ninh, an toàn bài thi cũng được nâng cao. Khu vực chấm thi phải tập trung, không quá 2 khu vực, phải bảo đảm an ninh, công an bảo vệ 24 giờ mỗi ngày.

Ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GDĐT Thái Bình) chia sẻ, Thái Bình bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT từ chiều 12/8. Với các bài thi trắc nghiệm, Sở đã tiến hành ở quy trình quét bài vào ngày 13/8. Cũng theo ông Đức, dự kiến bài thi sẽ được chấm xong chậm nhất vào ngày 18/8 nếu như tình hình dịch Covid-19 không phát sinh điều gì bất thường.

Địa phương rốt ráo hoàn thành công tác chấm thi. (Ảnh minh họa).

Tại Hà Nam, năm nay có 8.400 bài thi tự luận, Sở đã huy động hơn 100 cán bộ chấm thi. Mỗi cán bộ sẽ được chấm 2 lượt. Bên cạnh đó, năm nay Sở chấm kiểm tra tối thiểu 422 bài để đảm bảo quy định thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi tự luận đã được cán bộ chấm thi chấm xong lần chấm thứ nhất hoặc lần chấm thứ hai theo tiến độ chấm thi môn đó và theo chỉ đạo của trưởng ban chấm thi. Dự kiến Sở GDĐT Hà Nam đến ngày 16/8 sẽ hoàn tất việc chấm thi.

Năm nay Vĩnh Phúc có 12.221 thí sinh dự thi, 531 phòng, 27 điểm thi (trong đó có 01 điểm thi dự phòng).

Địa phương này điều động 92 cán bộ, giáo viên trực tiếp chấm 12.003 bài thi tự luận môn Ngữ văn và một Ban chấm bài thi trắc nghiệm với hơn 54.318 bài. Dự kiến, ngày 27/8/2020, tức 2 tuần nữa, Hội đồng thi này sẽ công bố kết quả thi theo đúng quy định.

Tại Hưng Yên, năm nay có 18.300 thí sinh dự thi. Ông Nguyễn Văn Phê Giám đốc Sở GDĐT thông tin, công tác chấm thi được bắt đầu từ ngày 11/8. Đối với môn thi tự luận, Sở GDĐT Hưng Yên dự kiến sẽ chấm trong 9 ngày, từ 12/8 đến 20/8. Các bài thi trắc nghiệm Hưng Yên sẽ chấm thi trong 8 ngày, từ 13/8 đến ngày 20/8.

Cán bộ phải chấm thi "đều tay"

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ vào ngày 13//8. "Ban chấm thi tự luận cần thống nhất cách chấm, bám sát vào hướng dẫn chấm bài thi tự luận, để bảo đảm giáo viên chấm thi chính xác và hiệu quả" - Ông Độ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, giáo viên cần phải nắm chắc Quy chế thi. Quy chế năm nay có một số điều chỉnh, vì thế giáo viên chấm thi phải nghiên cứu kỹ để không bị sai sót hoặc nhầm lẫn. Tinh thần là bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thí sinh. Bảo đảm nguyên tắc, mỗi bài chấm phải được 2 giám khảo chấm độc lập ở hai tổ chấm khác nhau. Ngoài ra, giáo viên phải giữ quan điểm của mình chấm thi nhưng không được bảo thủ. Cần đặt quyền lợi của thí sinh lên trên.

Ảnh minh họa.

Ông Mai Văn Trinh, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, năm nay Bộ GDĐT đã nâng cấp phần mềm chấm thi có khả năng hỗ trợ phát hiện các lỗi sai sót, đồng thời việc bảo mật thông tin được cải thiện, nâng lên một bước nữa. Theo đó, tất cả các bài thi trắc nghiệm được đánh phách điện tử. Tất cả các dữ liệu đầu vào, đầu ra, dữ liệu trung gian đều được mã hoá và chỉ được giải mã bởi các cán bộ có trách nhiệm, bằng các công cụ tương thích. Đặc biệt, tất cả những tác động lên phần mềm đều được lưu vết, có thể truy tìm lại lịch sử để xử lý trong những trường hợp cần thiết.



Theo thông tin từ Bộ GDĐT, năm nay Bộ đã huy động 191 cán bộ, chuyên viên, giảng viên đại học tham gia 32 đoàn thanh tra tại 63 sở GDĐT. Trong số đó, có 63 người là cán bộ, giảng viên đến từ 32 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.