Công đoàn PV Drilling: Những điểm sáng trong năm 2022

Năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PV Drilling đã có những dấu hiệu khởi sắc. Các giàn khoan của PV Drilling đều có hợp đồng cung cấp dịch vụ cho các nhà thầu dầu khí trong nước và khu vực; đặc biệt giàn khoan nửa nổi nửa chìm (TAD) chính thức đưa vào vận hành và cung cấp cho nhà thầu khoan dầu khí Shell Petroleum Brunei với hợp đồng dài hạn 6 năm liền; việc làm của NLĐ PVD được đảm bảo, thu nhập từng bước ổn định. Tuy nhiên do sự ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 kéo dài từ những năm qua và ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu, sự tác động bởi giao tranh giữa Nga và Ukraine kéo dài đã ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của cán bộ đoàn viên NLĐ toàn Tổng công ty.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chuyên môn, đoàn thể chính trị, cùng với sự nỗ lực cố gắng, tập thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) PV Drilling đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Tổng công ty đề ra. Các đơn vị thành viên hoạt động sản xuất bình thường, các chế độ chính sách như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh định kỳ được đảm bảo.

Toàn cảnh hội nghị.

Hiện Công đoàn PV Drilling có 11 Công đoàn cơ sở thành viên (CSTV) trực thuộc, 60 tổ công đoàn, tổng số CNVCLĐ 2.248 đoàn viên. Trong năm qua Công đoàn PV Drilling đã tổ chức chương trình "Chúc Tết" cho hơn 700 người lao động làm việc tại các căn cứ sản xuất, nhà xưởng tại Vũng Tàu; thăm, tặng quà cho các thuyền trực ứng cứu sự cố tràn dầu tại Cảng Cát Nở, Cảng Thị Vải,…; tổ chức chương trình về nguồn, giáo dục truyền thống cho gần 200 CNVCLĐ tại tỉnh Đắk Lắk; kết hợp an sinh xã hội, khen thưởng 1.275 cháu học sinh giỏi năm học 2021-2022 và tuyên dương các em học sinh giỏi, là con em CBCNV Tổng Công ty và các đơn vị thành viên với tổng số tiền gần 500.000.000 đồng; thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như thăm và tặng quà cho người cao tuổi và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Đăk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk; thăm tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại lớp mầm non Chùa Di Đà - TP Bảo Lộc. Công đoàn PV Drilling cũng nhiệt tình hưởng ứng giải Marathon Đất Mũi Cà Mau 2022 - Cúp Petrovietnam và đạt nhiều giải thưởng ấn tượng.



Điểm nhấn trong năm của Công đoàn PV Drilling là đã tổ chức thành công Hội thao chào mừng ngày thành lập PV Drilling lần thứ 20, với tổng số 417 VĐV tham gia giải, thi đấu 9 bộ môn thi đấu. Giải lần đầu đưa môn Golf vào tính điểm toàn đoàn; trao 30 bộ huy chương, cử đoàn VĐV tham gia Hội thao Dầu khí khu vực phía Nam 2022 và tranh cúp tứ hùng "Cúp bóng đá CĐ DKVN". Kết quả, PV Drilling đạt giải ba toàn đoàn, giải nhất bộ môn bóng đá nam, giải cầu thủ xuất sắc nhất môn bóng đá nam và Huy chương vàng Cúp tứ hùng.

Lễ Tổng kết trao giải Hội thao PV Drilling lần thứ 20.

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động năm 2022, Ban An toàn Chất lượng của Tổng Công ty đã phối hợp cùng Công đoàn thực hiện kiểm tra công tác an toàn – an ninh – vệ sinh lao động – môi trường – phòng chống cháy nổ tại cơ sở sản xuất trực tiếp và căn cứ của 11 đơn vị thành viên/ liên doanh thuộc PV Drilling đang hoạt động tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Căn cứ Ứng cứu Dầu tràn và cảng Hạ lưu PTSC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các giàn khoan PV Drilling hoạt động an toàn "ZERO LTI". Kết quả kiểm tra ghi nhận sự nỗ lực duy trì và cải tiến trong công tác an toàn – sức khỏe nghề nghiệp – môi trường tại hầu hết các đơn vị, góp phần đảm bảo sự tuân thủ các quy định và nâng cao ý thức về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của người lao động. Tại Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí năm 2022, đội tuyển PV Drilling với các thành viên nòng cốt từ các đơn vị thành viên được tuyển chọn từ phong trào ATVSV cơ sở, đã tham gia Hội thi với tinh thần giao lưu học hỏi, xuất sắc đạt Giải ba toàn đoàn. Ngoài ra, tiết mục chào hỏi với chủ đề "Do tôi" đã xuất sắc dành được giải Giải tiểu phẩm do Cán bộ công đoàn tự biên và đạo diễn và Giải tiểu phẩm có ý nghĩa tuyên truyền.



Công tác Nữ công cũng là một điểm sáng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn PV Drilling trong năm qua. Hưởng ứng hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và "Tuần lễ mặc áo dài Việt Nam", Công đoàn PV Drilling đã phát động đến toàn thể cán bộ đoàn viên, người lao động nữ mặc áo dài đi làm vào ngày 08/03; tổ chức gặp mặt chị em cán bộ Công đoàn nhân dịp ngày 08/03; nhiều hoạt động chào mừng ngày 08/03 do các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức. Công đoàn PV Drilling cũng thực hiện thành công chương trình kỷ niệm chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) mang chủ đề "Ngày hội ẩm thực ASEAN++. Đây đã trở thành một sân chơi bổ ích, là dịp để chị em nữ cán bộ, người lao động toàn Tổng công ty gặp mặt, giao lưu, chia sẻ và được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như diễu hành xe đạp trên đường phố Sài Gòn, dâng hoa tưởng nhớ tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ và đặc biệt là điểm nhấn "Ngày hội ẩm thực ASEAN++".

Nữ cán bộ nhân viên PV Drilling hưởng ứng "Tuần lễ mặc áo dài Việt Nam".

Trong Phong trào lao động sáng tạo, PV Drilling đã triển khai chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn, CĐ DKVN phát động; phấn đấu đạt 255 sáng kiến trong cả chương trình. Tính đến 30/12, toàn Tổng công ty đạt 50 sáng kiến đã đăng ký. Tại Lễ gặp mặt người lao động Dầu khí tiêu biểu trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" giai đoạn 2017-2022, sáng kiến của PVD Well Services đạt giải thưởng VIFOTEX 2021 đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng trong dịp này. Ngoài ra, PV Drilling cũng tích cực tham gia Hội thi tay nghề Dầu khí lần VII và đã xuất sắc đoạt giải Ba toàn đoàn với 10 giải thưởng, gồm: 01 Huy chương vàng, 01 Huy chương bạc, 02 Huy chương đồng cùng 6 Giải khuyến khích.



Chủ tịch Công đoàn PV Drilling đến thăm, chúc mừng nhóm tác giả công trình đoạt giải thưởng VIFOTEC 2021

Nhằm gắn kết giao lưu chia sẻ, học hỏi kinh nghiêm trong hoạt động, Công đoàn PV Drilling đã mời các công đoàn bạn như PVEP, PTSC, PV Trans, PVFCCo, PVCFC tham gia giải chạy bộ, đua xe đạp online "PVD chào xuân 2022"; đồng thời cử VĐV tham gia các giải chạy bộ online "PVEP tăng tốc", "PV Trans 20 vượt sóng" do Công đoàn PV Trans và PVEP tổ chức; thăm nhà máy Đạm Cà Mau và giao lưu với Công đoàn PVCFC.



Đặc biệt trong năm 2022 Công đoàn PV Drilling đã tổ chức thành công giải chạy bộ online "Xuân Dầu khí 2022" do CĐ DKVN giao đăng cai. Giải đã thu hút đông đảo VĐV là NLĐ dầu khí tại 33 công đoàn trực thuộc dăng ký tham gia giải. Đội PVD tham gia thi đấu các giải chạy "Xuân Dầu khí 2022" có 02 đội tập thể (mỗi đội 20 VĐV) và 188 runners tranh giải cá nhân. Kết quả chung cuộc, các VĐV của PV Drilling đã đạt được nhiều giải cao "02 Giải nhất cá nhân, 02 giải ba cá nhân, 14 giải Khuyến khích". Đặc biệt, Đội tuyển nam nữ 20 VĐV mang tên "PVD VỮNG BƯỚC TIÊN PHONG" đã xuất sắc giành giải Nhì với tổng số km đạt được trong khuôn khổ cuộc thi là trên 3.388 km.

Công đoàn PV Drilling hưởng ứng giải Marathon Đất Mũi Cà Mau 2022 - Cúp Petrovietnam và đạt nhiều giải thưởng ấn tượng.

Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Hồ Trọng Thoán – Ủy viên BTV Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn PV Drilling đã biểu dương những kết quả đạt được của công đoàn Tổng công ty trong năm 2022; đồng thời bày tỏ lời tri ân đến sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của CĐ DKVN, Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ Tổng công ty, sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội và Lãnh đạo các đơn đơn vị thành viên đối với hoạt động Công đoàn.



Đồng chí Hồ Trọng Thoán cũng định hướng những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công tác Công đoàn PV Drilling trong thời gian tiếp theo. Theo đó, các công đoàn CSTV, các Ban chuyên đề Công đoàn Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI và chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 đã đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động và tổ chức các hoạt động phong trào trong đoàn viên, CNVCLĐ; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ.