Công nghiệp biểu diễn Việt Nam: "Spotlight"

Hàng loạt concert "cháy vé", nhiều chương trình âm nhạc được tổ chức bài bản, dài hơi, các hội nhóm người hâm mộ hoạt động ngày càng chuyên nghiệp… cho thấy tương lai rộng mở của một ngành "công nghiệp không khói", có khả năng đem lại doanh thu khổng lồ tại Việt Nam. Nói cách khác, công nghiệp biểu diễn ở Việt Nam gần đây thực sự là một "spotlight" (điểm sáng)!

"Cháy vé" không còn là chuyện lạ

Tháng 7/2023, nhóm nhạc quốc tế Blackpink "đổ bộ" Việt Nam, với hai đêm diễn thu hút hơn 63.000 khán giả. Thành công của sự kiện này (cả về hiệu ứng truyền thông lẫn doanh thu) đặt ra không ít kỳ vọng cũng như hoài nghi về thị trường biểu diễn Việt Nam, sau nhiều năm loay hoay giải bài toán "đi tìm khán giả".

Sau hơn một năm, các nhà sản xuất Việt Nam dường như đã có câu trả lời tương đối rõ ràng cho hoài nghi đó. Với hai concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" tại TP.HCM vào ngày 19/10, "cơn sốt" vé chưa từng có đã xuất hiện trên thị trường giải trí Việt. Trong khi concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" thu hút khoảng 20.000 khán giả, concert của "Anh trai say hi" cũng ước tính có hơn 30.000 người bỏ tiền mua vé tham dự hai đêm diễn. Các đêm diễn thuộc khuôn khổ hai gameshow này tại Hà Nội sau đó (tháng 12) cũng đều nhanh chóng "cháy vé". Trên mạng xã hội, khán giả đua nhau "săn vé", tìm phòng lưu trú, rủ nhau đi chung xe… - điều trước đó chỉ xuất hiện tại các chương trình có sự góp mặt của thần tượng quốc tế.

Các nghệ sĩ trong show "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Không chỉ mang lại những tín hiệu khả quan trong việc phát hành vé, các concert "Anh trai…" còn cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong văn hóa thần tượng. Với lượng food truck (xe bán hàng lưu động) dành riêng cho 63 nam nghệ sĩ bố trí tại địa điểm tổ chức concert, những màn hình LED từ Bắc tới Nam và cả Times Square (New York, Mỹ) quảng bá cho chương trình, standee, xe bus 2 tầng, photobooth check-in (bốt chụp ảnh), khán giả Việt cho thấy họ đã sẵn sàng cho những bước tiến mới của ngành công nghiệp biểu diễn nước nhà.



Tin vui không chỉ tới từ các gameshow "Anh trai…", loạt concert khác cũng nhanh chóng thông báo "cháy vé" dịp cuối năm, điển hình là Cơn mưa tháng năm (Bức Tường) vào ngày 27/10; The Vocallist (Uyên Linh) vào ngày 9/11; Người đàn ông hát (Tùng Dương) vào ngày 23/11… Những tên tuổi như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu… thường xuyên cho ra mắt các chương trình chất lượng, được đông đảo khán giả ủng hộ tại cả thị trường trong và ngoài nước. Ca sĩ Chi Pu, Quang Hùng Master… nhận được sự đón nhận của khán giả tại Trung Quốc, Thái Lan… Sự đa dạng về dòng nhạc, địa điểm, quy mô chương trình cho thấy cách phát triển có phần đồng đều hơn của thị trường biểu diễn, khi các nghệ sĩ hoàn toàn có thể tìm thấy khán giả trong không gian sáng tạo phù hợp với họ.

Công nghiệp biểu diễn Việt Nam ngày càng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế

Trao đổi với phóng viên, PGS - TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV khẳng định: "Việc xây dựng hình ảnh văn hóa và thương hiệu quốc gia thông qua các hoạt động biểu diễn không chỉ là cách để Việt Nam khẳng định bản sắc độc đáo, mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Mỗi chương trình biểu diễn, mỗi sân khấu được dàn dựng công phu không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mà còn truyền tải những thông điệp sâu sắc về văn hóa, con người và sức sáng tạo của đất nước. Đây chính là những viên gạch đầu tiên, bền vững, để Việt Nam xây dựng hình ảnh văn hóa hiện đại, cởi mở nhưng vẫn mang đậm dấu ấn truyền thống, tạo nền tảng cho một chiến lược phát triển văn hóa bền vững".

Đánh giá cao những thành công của các concert vừa qua, ông Bùi Hoài Sơn cho rằng, ngành công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam đang đứng trước một tiềm năng tươi sáng, khao khát những bước đi táo bạo và sâu sắc để tạo dựng dấu ấn riêng trong bản đồ văn hóa khu vực. "Để các chương trình biểu diễn quy mô lớn có thể nở rộ, ngành văn hóa cần những chính sách hỗ trợ vững vàng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, từ đó mở lối cho những sự kiện đầy cảm hứng, để khán giả cảm nhận sâu sắc hơn giá trị nghệ thuật mà họ trải nghiệm" – ông Bùi Hoài Sơn khẳng định.

Mỗi đêm concert "Anh trai say hi" quy tụ hàng chục ngàn khán giả. (Ảnh: NSX)

Tuy đang có những bước tiến đáng kể, ngành công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam vẫn còn tồn tại hàng loạt bất cập, có thể kể tới cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo chuyên nghiệp, vấn đề bản quyền chưa được giải quyết triệt để, các chiến lược quảng bá, marketing vẫn còn hạn chế…

Bà Nguyễn Hà Linh - giảng viên Học viện Ngoại giao, thạc sĩ ngành quản trị văn hóa và nghệ thuật Trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) nhận định, những tín hiệu tích cực tại các show âm nhạc vừa qua cho thấy một thực tế: "Nếu chúng ta đầu tư bài bản vào chất lượng nội dung, từ dàn dựng sân khấu, âm nhạc đến trải nghiệm tổng thể của khán giả thì sẽ có sự hưởng ứng mạnh mẽ từ công chúng. Sự thành công của các concert này không chỉ tạo ra cơ hội kinh tế cho ngành giải trí mà còn khẳng định rằng, văn hóa biểu diễn ở Việt Nam đang ngày càng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế".

Là một nghệ sĩ tham gia vào các concert "Anh trai vượt ngàn chông gai", nghệ sĩ Hà Lê cho rằng "còn rất nhiều điều phải làm", tuy nhiên anh tin tưởng sự thúc đẩy, cạnh tranh giữa các nhà sản xuất sẽ tạo đà mạnh mẽ cho nền giải trí phát triển.