Ngày 18/4, chị Trần Thị Như Quỳnh (30 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã gửi đơn trình báo đến Công an phường 4 (quận Tân Bình) và Công an quận Tân Bình về việc công ty giao hàng làm mất đơn hàng 88 triệu đồng nhưng chỉ chịu đền bù cho chị 500.000 nghìn đồng.

Túi xách thương hiệu Hermés trị giá 88 triệu đồng chị Quỳnh từ TP.HCM ra Hà Nội đã bị mất, công ty giao hàng chỉ chấp nhận đền bù 50.000 đồng. Ảnh: N.Q

Chị Quỳnh cho biết, ngày 3/3, chị gửi một đơn hàng là túi xách thương hiệu Hermés trị giá 88 triệu đồng từ TP.HCM ra Hà Nội. Đơn hàng này được Công ty Cổ phần Bưu chính Toàn Cầu - HTC (Công ty HTC), ở số 47/15 Thăng Long, phường 4 (quận Tân Bình, TP.HCM) nhận vận chuyển.

Đại diện Công ty HTC có địa chỉ tại 47/15 Thăng Long, phường 4 (quận Tân Bình, TP.HCM) cho rằng chỉ đền bù mức giá 500.000 đồng đơn hàng của chị Quỳnh. Ảnh: Chinh Hoàng

Đến trưa 4/3, chị Quỳnh được Công ty HTC thông báo đã làm mất đơn hàng tại khu vực sân bay Nội Bài, Hà Nội. Sau khi xảy ra vụ việc, chị Quỳnh đã nhiều lần đên Công ty HTC tìm đơn hàng nhưng không thành.

Qua các buổi làm việc, chị Quỳnh yêu cầu phía công ty có trách nhiệm đền bù đơn hàng. Tuy nhiên, đơn vị này trả lời chỉ bồi thường đơn hàng 500.000 đồng theo quy định của công ty. Nhiều lần thương lượng không thành, chị Quỳnh đã gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng quận Tân Bình.

"Hàng tôi giao cho khách trị giá 88 triệu đồng, có hóa đơn chứng từ. Công ty HTC nhận vận chuyển hàng rồi làm mất, chỉ chấp nhận bồi thường 500.000 đồng, tôi thật không hiểu nổi", chị Quỳnh bức xúc.

Chị Quỳnh cho hay, mất đơn hàng là chuyện không ai mong muốn, tuy nhiên, qua các buổi làm việc, Công ty HTC có thái độ phủi bỏ trách nhiệm và thiếu hợp tác. Đơn hàng có giá trị cao, chị mong muốn phía công ty giao hàng đến bù 70% đơn hàng nhưng không được chấp nhận. "Tôi đang làm hồ sơ khởi kiện Công ty HTC ra tòa", chị Quỳnh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện Công ty Cổ phần Bưu chính Toàn Cầu – HTC xác nhận có làm mất đơn hàng trị giá 88 triệu đồng của khách. "Chúng tôi không thể đền bù đơn hàng với mức mà phía chị Trần Thị Như Quỳnh đưa ra. Chúng tôi chỉ bồi thường mỗi đơn hàng là 500.000 đồng", vị đại diện này nói.

Đại diện Công an phường 4 (quận Tân Bình), cho biết đơn vị này đã tiếp nhận vụ việc Công ty HTC làm mất đơn hàng của khách. "Sau khi tham mưu ý kiến từ Công an quận Tân Bình, chúng tôi đã lập hồ sơ và đang phối hợp UBND phường 4 để giải quyết. Khi nào có kết quả sẽ thông tin đến báo chí", đại diện Công an phường 4 nói.