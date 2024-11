Chủ tịch Công ty Hưng Thịnh cùng 8 người đã bị khởi tố: Hé mở về Công ty Hưng Thịnh ở Bình Thuận

Công ty Hưng Thịnh đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 34 tỷ đồng

Trụ sở Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh có nằm trên địa bàn xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PLO

Công ty Hưng Thịnh chuyên khai thác và chế biến quặng titan thuộc hàng lớn nhất nhì ở huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận và giấy phép khai thác của công ty này do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Thông tin ban đầu cho biết, Công ty Hưng Thịnh khai thác có công suất khoảng 24.000 tấn khoáng vật nặng/năm.

Còn theo số liệu của Cục thuế tỉnh Bình Thuận, vào tháng 3/2024, Công ty Hưng Thịnh đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 34 tỷ đồng (bao gồm tiền cấp quyền, tiền thuê đất, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường).





Bộ Công an xuất hiện ở Công ty Hưng Thịnh

Trước đó ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận có mặt tại Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh ở huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận.

Nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận có mặt tại Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Công an có mặt để thực hiện việc kiểm tra nhằm làm rõ các các quy định về khai thác tài nguyên của doanh nghiệp này.

Các cán bộ Cơ quan CSĐT, Bộ Công an làm việc tại Công ty Hưng Thịnh vào chiều tối ngày 30/10. Anh: CTV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng tiến hành đo vẽ hiện trường khai thác titan của Công ty này tại khu vực Thiện Ái, xã Hồng Phong và xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Được biết, vào tháng 10/2020, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai đã chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và dự án đầu tư khai thác khoáng sản cho Công ty Hưng Thịnh và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Đến tháng 11/2023, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định thu hồi 350 đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai và cho Công ty Hưng Thịnh thuê đất để thực hiện dự án Khai thác sa khoáng titan - zircon tại các khu vực trên.

Điều tra viên kiểm tra khu vực khai thác titan của Công ty Hưng Thịnh ở huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NL

Ngoài khu vực khai thác titan trên hiện Công ty Hưng Thịnh đã xây dựng Nhà máy sản xuất xỉ titan tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Dự án Nhà máy sản xuất xỉ titan của Công ty Hưng Thịnh có quy mô khoảng 10 ha với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định, đã lắp đặt thiết bị, công nghệ và dự kiến vận hành chính thức vào quý III/2024.