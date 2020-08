Công ty SP Land bán dự án ma, nhiều khách hàng ‘sập bẫy’

"Sập bẫy" vì mua đất giá rẻ

Hơn 40 người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã kéo đến một căn nhà, tại xã An Điền, thị xã Bến Cát. Họ căng băng rôn, phát loa, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land) trả lại tiền, mà họ đã mua đất từ nhiều năm trước đó.

Theo phản ánh của những người này, họ đa số là công nhân - lao động nghèo, đến từ các tỉnh thành khác. Cuối năm 2018, khi thấy nhân viên của Công ty SP Land phát tờ rơi quảng cáo về dự án đất nền với giá rẻ, nên mọi ngượi đã vay mượn khắp nơi để mua đất, nhằm mong muốn thoát kiếp ở trọ.

Để mua 1 nền đất tại dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 (xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do Công ty SP Land làm chủ đầu tư, mỗi khách hàng phải bỏ ra số tiền gần 500 triệu đồng.

Hàng chục người, chủ yếu là công nhân - lao động nghèo đã "sập bẫy" khi mua đất giá rẻ.

Khi làm hợp đồng mua bán, Công ty SP Land cam kết sẽ bàn giao sổ đỏ của từng nền, sau 9 tháng ký hợp đồng. Công ty đã đưa ra nhiều bản vẽ, sơ đồ phân lô dự án thể hiện chi tiết các vị trí nền đất, đường, công viên và nhiều hạng mục khác.

Bên cạnh đó, để tạo lòng tin cho khách hàng, Công ty SP Land đã cho máy ủi, san lấp mặt bằng mỗi khi có khách hàng đến xem dự án.

Sau nhiều tháng không thấy bàn giao đất, người dân gọi điện hỏi, thì một số nhân viên của công ty này đã gửi hình đang thi công xây dựng của một dự án nào đó, để lừa khách hàng.

Chính vì thế, nhiều người đặc biệt là các công nhân chưa một lần đi mua đất, ham rẻ và tin tưởng nên đã sập bẫy.

Theo sơ đồ phân lô mà Công ty SP Land quảng cáo, dự án Khu dân cư (KDC) An Điền 1 có tổng cộng 75 nền đất và dự án KDC An Điền 2 có tổng cộng 59 nền đất. Với tổng hiện tích hai khu đất là hơn 2 ha.

"Thấy đất giá rẻ, vì muốn có nơi định cư ổn định nên vợ chồng tôi đã vay mượn anh em họ hàng ngoài quê, đồng thời vay thêm ngân hàng để thanh toán tiền đất với số tiền 480 triệu đồng/nền. Bây giờ đất không có mà nợ phải mang, mỗi tháng 2 vợ chồng phải trả tiền lãi ngân hàng với số tiền lớn" - anh Quân (quê Bắc Giang) khách hàng mua đất của Công ty SP Land chia sẻ.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự giống anh Quân, gia đình anh Đỗ Văn Nhất (tạm trú TX Bến Cát, Bình Dương) cho biết, cuối năm 2018 gia đình anh mua một lô đất thuộc lô D1- ô 10, có diện tích 80m2 trong dự án KDC An Điền 1 với số tiền 460 triệu.

Trong hợp đồng cũng ghi rõ, sau 9 tháng phía công sẽ bàn giao sổ đỏ cho khách . Tuy nhiên, hết thời gian cam kết, công ty vẫn tiếp tục hứa hẹn, khất lần. Sau đó, anh cùng gia đình đã nhiều lần lên công ty để đòi tiền lại, nhưng đại diện công ty cũng chỉ hứa hẹn...

"Khi bị đòi nhiều quá, phía công ty làm một biên bản thanh lý hợp đồng trả lại số tiền đã mua đất. Nhưng đến thời điểm hiện tại phía công ty chỉ trả cho tôi được 70 triệu. Hôm nay, hẹn tôi lên đây để trả tiền nhưng khi chúng tôi đến thì không gặp ai. Gọi điện thì phía công ty lại tiếp tục hứa vài tuần sau sẽ trả"- anh Nhất bức xúc.

Ngoài ra, có nhiều khách hàng khác mua đất tại dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 cũng đều bị Công ty SP Land nhiều lần hứa hẹn sẽ trả lại tiền nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Theo ghi nhận, khu đất nơi được cho là dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 cách nhau khoảng hơn 1km, rộng khoảng hơn 2ha. Đây chỉ là khu đất hoang, người dân gần đó đã trồng cây cao su chứ không hề có dấu hiệu xây dựng dự án khu dân cư nào.

Lãnh đạo Công ty SP Land cũng là...nạn nhân?

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, Công ty SP Land có xin chủ trương để thực hiện 2 dự án nói trên. Tuy nhiên phía Sở chưa tiến hành kiểm tra thực địa, chưa xem xét hồ sơ để tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt chủ trương dự án.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Thanh - Tổng Giám đốc Công ty SP Land - thừa nhận mở bán đất nền tại 2 dự án nói trên khi chưa đủ pháp lý.

Theo bà Thanh, hiện tại phía Công ty đang làm hồ sơ vay vốn để trả lại tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, đến nay thủ tục vay vốn vẫn chưa được giải quyết do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mặc dù thừa nhận sai khi bán dự án chưa đủ pháp lý, nhưng bà Thanh khẳng định không lừa khách hàng.

Sơ đồ phân lô dự án ma của Công ty SP Land vẽ ra.

Giải thích về vấn đề này, bà Thanh nói rằng đã bị một nhân viên pháp lý (đã nghỉ việc) lừa khi làm chủ trương và giấy tờ giả của dự án đưa cho mình. Do không biết là giả nên bà Thanh đã bán cho khách hàng. Bản thân bà Thanh cho rằng mình cũng bị lừa mất trắng hàng chục tỷ đồng nên đang lâm vào cảnh khó khăn.

"Tôi không lừa người dân, tôi cũng vay tiền để trả cho mọi người. Nhưng số tiền lớn nên cần có thời gian. Tôi cũng đã làm đơn gửi cơ quan công an những người đã cấu kết lừa tôi để tôi rơi vào tình cảnh này"- bà Thanh phân trần.

Được biết, nhóm khách hàng mua đất tại dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 đã làm đơn tố cáo Công ty SP Land gửi đến Công an tỉnh Bình Dương.

Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land được cấp giấy phép hoạt động vào ngày 9/8/2018 do bà Lê Thị Thanh (34 tuổi, ngụ xã An Điền, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) làm Tổng giám đốc.

Sau khi thành lập, Công ty SP Land có văn phòng đại diện tại đường Đồng Khởi (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Cách đây hơn một tháng văn phòng công ty này chuyển về xã An Điền (thị xã Bến Cát).