Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn

Việc các loại rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp như hiện nay sẽ gây lãng phí nguồn tài nguyên và tốn diện tích chôn lấp.



Cán bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng hướng dẫn người dân và chủ nhà hàng phân loại rác tại nguồn

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, trong đó có chế định chủ nguồn thải phải thực hiện phân loại rác trước khi được thu gom, vận chuyển và xử lý; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT và Nghị quyết 09/NQ/ĐH ngày 15/10/2020 của Đại hội Đảng bộ thành phố HP lần thứ XVI, trong đó yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý rác thải đến năm 2025.

Trong những năm qua, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã thực hiện phân loại, thu gom, và xử lý các loại rác thải, rác cồng kềnh, rác xây dựng, rác y tế, rác vô cơ, hữu cơ theo các quy trình riêng biệt khác nhau.

rác thải được phân loại tại nguồn.

Theo đó, về công tác phân loại và xử lý rác thải hữu cơ, từ năm 2016, được sự chỉ đạo sát sao của UBND thành phố, cùng sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của chuyên gia Nhật bản trong Chương trình Quy hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh giữa thành phố HP và thành phố Kitakyshu, công ty đã tổ chức ngay việc tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn cho toàn bộ CBCNV của Công ty, đồng thời chỉ đạo lực lượng công nhân thu gom thực hiện phân loại rác ngay tại nguồn.

Bước tiếp theo, công ty tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thực hiện kí cam kết với các đơn vị phát thải khối lượng rác lớn, có hàm lượng hữu cơ cao như chợ, nhà hàng, khách sạn tại 4 quận nội thành Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An và huyện An Dương.

Việc đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn đã tạo thói quen cho người dân trong việc phân loại rác thải.

kết quả, đến năm 2018 toàn bộ các chợ, nhà hàng, khách sạn lớn tại 4 quận nội thành và huyện An Dương đã thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, từ năm 2019 đến nay, công ty phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, trường học… đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và triển khai các mô hình PLRTN.

Trong thời gian qua, Công ty đã tổ chức 226 hội nghị, hoạt động tuyên truyền với khoảng 20.000 người tham dự; triển khai 113 mô hình PLRTN tại các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, xác định tầm quan trọng của việc phân loại rác tại nguồn trong việc xử lý rác thải, từ năm 2016, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã phối hợp với các chuyên gia thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) triển khai thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn và xử lý rác thu hồi mùn hữu cơ tại Nhà máy xử lý thay vì đưa rác tổng hợp vào xử lý.

Giai đoạn đầu, Công ty tiến hành thu gom, phân loại rác hữu cơ từ các chợ, nhà hàng, khách sạn và các địa điểm thu gom rác có tỷ lệ hữu cơ cao, xây dựng quy trình thu gom và vận chuyển rác hữu cơ riêng biệt, sử dụng xe thu gom, xe ép vận chuyển rác hữu cơ. Hàng ngày, rác thải hữu cơ được phân loại tại nguồn thuộc các khu vực phát sinh được Công ty xử lý bằng phương pháp vi sinh. Sau khi xử lý vi sinh, rác thải hữu cơ được đưa vào ủ chín, mùn hữu cơ thu hồi có chất lượng tốt, góp phần xử lý một phần lớn rác thải hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đến nay, tại Hải Phòng, hầu hết các chợ, nhà hàng, khách sạn lớn trong 4 quận nội thành và huyện An Dương đã thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Tiếp nối thành công đạt được từ chương trình phân loại rác hữu cơ tại các chợ, nhà hàng, khách sạn, Công ty mở rộng hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải đến địa bàn các quận, phường, tổ dân phố, khu dân cư, trường học... với tiêu chí "nơi nào hưởng ứng mình làm trước, nơi nào chưa hưởng ứng mình tiếp tục tuyên truyền". Kết quả, đến nay, công ty đã tổ chức thành công nhiều hội nghị tuyên tuyền, phối hợp triển khai 22 mô hình phân loại rác tại nguồn tại các phường Máy Chai, Cầu Đất, Cầu Tre... (quận Ngô Quyền); Thành Tô (quận Hải An), tại các trường tiểu học Bạch Đằng, Chu Văn An, Dư Hàng Kênh… Tất cả các mô hình đều đang hoạt động hiệu quả, góp phần vào thành công của chương trình phân loại rác đầu nguồn do công ty thực hiện.

Hiện nay, nhân dân thành phố và công ty đang phân loại được từ 70 - 100 tấn rác hữu cơ/ngày. Rác hữu cơ sau khi phân loại được vận chuyển theo quy trình riêng biệt về Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát và tiếp tục được phân loại trên dây chuyền để xử lý thành phân mùn hữu cơ.

Qua các hoạt động tuyên truyền, mỗi người dân đã nâng cao nhận thức, từ nhận thức chuyển sang hành động và dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn. Mỗi người dân như vậy cũng đồng thời là tuyên tuyền viên tích cực, vận động người thân trong gia đình, bà con ngõ xóm cùng chung tay phân loại rác thải, bảo vệ môi trường.