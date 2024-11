Công ty TNHH TWOLIN (Hàn Quốc) khai thác thị trường mới bằng công nghệ xử lý nước bền vững

Một trong những công nghệ chủ chốt của TWOLIN CO., LTD là tái chế bùn thải và chất thải thành vật liệu nhẹ nhân tạo. Thay vì chỉ xử lý và loại bỏ chất thải, TWOLIN CO., LTD chuyển chúng thành tài nguyên có giá trị mới. Cốt liệu nhẹ nhân tạo này được sử dụng rộng rãi trong việc lọc nước, với khả năng loại bỏ các tạp chất từ nước sông và hồ. Sau khi hết vòng đời sử dụng, vật liệu lọc này trở thành chất vô cơ hoàn toàn và có thể quay trở lại môi trường tự nhiên mà không gây ô nhiễm. Đây là một lợi thế lớn, góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

Hình ảnh hệ thống và giải pháp xử lý nước của Twolin.

Ngoài việc lọc nước, vật liệu nhẹ của TWOLIN CO., LTD còn được ứng dụng trong xây dựng, làm nguyên liệu phụ cho sản xuất gạch và các vật liệu xây dựng khác. Với trọng lượng nhẹ hơn khoảng 80% so với vật liệu thông thường, loại vật liệu này giúp giảm chi phí vận chuyển và thi công. Hơn nữa, ngay cả khi trong nguyên liệu thô có chứa kim loại nặng, quá trình sản xuất vật liệu vẫn đảm bảo rằng các kim loại này không bị rò rỉ ra môi trường, mang lại độ an toàn cao trong sử dụng.

Quá trình mở rộng thị trường tại Việt Nam của TWOLIN CO., LTD được thực hiện với sự hỗ trợ từ Viện Công nghệ Môi trường Hàn Quốc (KEITI). Thông qua hợp tác với KEITI, TWOLIN CO., LTD đã tham gia vào nhiều dự án phát triển đô thị mới tại Việt Nam, tiến hành thử nghiệm và triển khai các công nghệ xanh tiên tiến tại địa phương. Những giải pháp mà TWOLIN CO., LTD cung cấp không chỉ giúp giải quyết vấn đề cung cấp nước mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân.

Trong tương lai, TWOLIN CO., LTD sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương để mở rộng các giải pháp tái chế và xử lý nước bền vững. Công ty đặt mục tiêu không chỉ đạt được thành công ngắn hạn mà còn hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng địa phương. Đây cũng là một phần trong chiến lược thực hiện quản trị bền vững ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) mà công ty đang theo đuổi.

Mục tiêu của TWOLIN CO., LTD không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn hướng tới mở rộng hoạt động ra khắp châu Á. Với tình trạng đô thị hóa nhanh chóng cùng các vấn đề ô nhiễm nước ngày càng nghiêm trọng ở khu vực Đông Nam Á, TWOLIN CO., LTD đang nỗ lực nhân rộng các giải pháp xử lý nước và tái chế tài nguyên của mình. Công ty quyết tâm trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong việc giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu, đồng thời khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế.