Công ty TNHH Xǎng dầu Tây Nam S.W.P chi nhánh Long An nợ thuế hơn 363 tỷ đồng, Cục Thuế nói gì?

Công ty TNHH Xǎng dầu Tây Nam S.W.P chi nhánh Long An nợ thuế hơn 363 tỷ đồng hứa sẽ dứt điểm tiền nợ thuế vào cuối tháng 12/2024. Ảnh: Thiên Long

Ngày 12/7, thông tin đến phóng viên Dân Việt, Cục Thuế tỉnh Long An cho biết, Công ty TNHH Xǎng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Long An trước nǎm 2024 thuộc Chi cục thuế khu vực Tân An - Thủ Thừa quản lý, có số nợ thuế đến ngày 31/12/2023 là 373,6 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2024, Chi nhánh này được chuyển về Cục Thuế quản lý, tính đến ngày 31/5/2024, Chi nhánh còn nợ thuế là 362 tỷ đồng.

Các biện pháp thu hồi nợ cơ quan thuế đã và đang áp dụng đối với chi nhánh là cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, tạm dừng xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật.

Theo Cục Thuế tỉnh Long An, từ nǎm 2020 đến tháng 2/2021, Công ty TNHH Xǎng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Long An kê khai giá trị gia tǎng, số tiền 38 tỷ đồng (đã nộp 32,6 tỷ đồng); kê khai thuế bảo vệ môi trường, số tiền 436 tỷ đồng (đã nộp 162,2 tỷ đồng), số phát sinh nộp lớn là do công ty được cấp phép xuất nhập khẩu xǎng dầu giao chi nhánh làm đầu mối kinh doanh.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2022, Công ty TNHH Xǎng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Long An bị ngừng hoạt động do liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu.

Cơ quan Thuế liên tục đôn đốc thu hồi nợ từ thời điểm chi nhánh này bắt đầu được phép hoạt đông trở lại (tháng 7/2022 đến nay). Chi nhánh đã nộp số tiền nợ là 105,19 tỷ đồng (nǎm 2022 là 16,87 tỷ đồng, nǎm 2023 là 68,7 tỷ đồng; nǎm 2024 đến nay là 19,62 tỷ đồng). Đồng thời cam kết đến tháng 12/2024 nôp dứt điểm tiền thuế nợ.

"Trong thời gian cuỡng chế, Cục Thuế Long An tiếp tục theo dõi sát tình hình nợ thuế, báo cáo thường xuyên ban chỉ đạo thu ngân sách để hỗ trợ thu hồi nợ, phối hợp với cơ quan thuế quản lý công ty chính để áp dụng các biện pháp cưỡng chế đồng thời nhằm thu hồi nợ thuế trong thời gian ngắn", Cục Thuế Long An thông tin.