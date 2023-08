Công ty Trường Sơn: Chuẩn bị “một mình, một ngựa” về đích 2 gói thầu tại Lào Cai

Cty Trường Sơn có địa chỉ đăng ký tại số Nhà 073A, Đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Nguyễn Hữu Trường.

Ngành nghề chính theo đăng ký kinh doanh của Trường Sơn gồm: Xây dựng công trình thủy; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,…

Trong những năm qua, Cty Trường Sơn được biết là một nhà thầu quen thuộc của các dự án đầu tư sử dụng ngân sách công tại tỉnh Lào Cai. Tính trên toàn tỉnh, doanh nghiệp này đã trúng 39 gói thầu với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Cty Trường Sơn đã trúng 39 gói thầu xây lắp công trình do các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư.

Ghi nhận tới thời điểm hiện tại, Cty Trường Sơn đang nắm lợi thế lớn khi là đơn vị duy nhất tham dự 2 gói thầu xây dựng, thi công tại TP. Lào Cai vừa được mở vào tháng 8/2023 vừa qua.

Cụ thể, 2 gói thầu gồm: Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công và Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình, đảm bảo an toàn giao thông và phí bảo vệ môi trường dự án: Cải tạo hệ thống mương thoát nước tổ 3, 4, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Các gói thầu nêu trên có chủ đầu tư là Phòng quản lý đô thị thành phố Lào Cai và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai. Giá trị 2 gói thầu lần lượt là hơn 4,7 và 6,9 tỷ đồng.

Mức giá Cty Trường Sơn đưa ra dự Gói thầu số 5 "suýt soát" giá trị gói thầu khi chỉ nhỏ hơn khoảng 21 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,4%.

Tình trạng tương tự đối với Gói thầu số 4, khi giá dự thầu của Trường Sơn là hơn 6,8 tỷ đồng. Như vậy mức giá của nhà thầu thấp hơn giá gói thầu gần 32 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước cũng khoảng 0,4%.

Trong thời gian gần đây, việc Cty Trường Sơn "một mình, một chợ" hoặc ít gặp phải sự cạnh tranh và có thể "dễ dàng" trúng các gói thầu không mới. Cụ thể, thống kê trong 10 gói thầu gần nhất doanh nghiệp này đã trúng, 1 gói được chỉ định thầu.

Ngoài ra, 9 gói thầu còn lại, Trường Sơn chỉ có duy nhất 1 đối thủ là CTCP Cơ điện lạnh thương mại dịch vụ Hồng Quân. Lý do, doanh nghiệp này trượt Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa chợ A Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai làm chủ đầu tư là do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu.

Tổng giá trị Cty Trường Sơn trúng 9 gói thầu nói trên đạt mức gần 29 tỷ đồng. So với mức giá dự toán các gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm "loanh quanh" khoảng 1%. Đáng chú ý, Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng đường Hợp Thành, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai do Phòng quản lý đô thị thành phố Lào Cai đồng thời làm chủ đầu tư và mời thầu có giá dự toán hơn 5,4 tỷ đồng.

Cty Trường Sơn trúng gói thầu nói trên với mức giá hơn 5,396 tỷ đồng, thấp hơn dự toán khoảng 4,4 triệu đồng. Qua đó, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu đạt xấp xỉ 0,08%.

Theo thống kê lịch sử đấu thầu, Cty Trường Sơn trong vai trò độc lập, liên danh đã đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 2 gói, 3 gói chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 142,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trúng thầu vai trò độc lập của Trường Sơn khá cao, đạt gần 70%.