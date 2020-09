Covid-19, đối tác phá sản, thiếu đơn hàng ngành dệt may Việt lao đao

Mới đây, Tập đoàn RTW Retailwinds (sở hữu chuỗi cửa hàng New York & Company - NY&Co) tại Mỹ nộp đơn phá sản. Theo đó, Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) đã bị giáng một đòn mạnh về mặt kinh doanh.

Nguyên nhân là do, trong nhiều năm gần đây, RTW Retailwinds vốn là 1 trong 3 khách hàng truyền thống lớn nhất của MSH. Sự kiện RTW Retailwinds phá sản khiến MSH "đau đầu" vì tập đoàn này vẫn còn khoản nợ phải thu lên tới 219 tỉ đồng.

Theo thông tin từ phía MSH, khả năng thu hồi khoản nợ nói trên vẫn còn rất "mông lung". Tuy nhiên, do sự việc khá đột ngột nên trong nửa đầu năm 2020, công ty May Sông Hồng vẫn chưa trích lập dự phòng đối với khoản thu nói trên. Dự kiến doanh nghiệp chỉ bắt đầu trích lập dự phòng trong Báo cáo tài chính quý III và quý III/2020.

Trước RTW Retailwinds, vào tháng 5, chuỗi bách hóa khổng lồ J.C.Penney tại Mỹ cũng tuyên bố đóng cửa. Điều này cũng khiến hàng loạt doanh nghiệp dệt may Việt Nam như "ngồi trên lửa" do khả năng thu hồi được nợ từ những công ty đã tuyên bố phá sản như "mò kim đáy bể".

Vì Covid-19 doanh nghiệp dệt may vẫn trống đơn hàng thời điểm cuối năm.

Ước tính, tại nước Mỹ thời gian qua, có khoảng 10 tập đoàn bán lẻ, các hãng kinh doanh chuyên về thời trang nộp đơn phá sản tương ứng với doanh số năm 2019 khoảng 10 tỉ USD.

Trước diễn biến khó lường của đại dịch Covid - 19, khả năng bị "vạ lây" của nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Cụ thể, theo nhận định của giới chuyên môn, thông lệ hàng năm, cùng thời điểm, các doanh nghiệp đều có đơn hàng đến cuối năm và thậm chí nửa đầu năm sau. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện chỉ nhận đơn hàng theo thông tin từng tháng, thậm chí từng tuần.

Một số doanh nghiệp chia sẻ đã nhận được khoảng 50-60% đơn hàng cho tháng 9, các tháng còn lại của năm 20120 và năm 2021 đều chưa có thông tin rõ ràng. Nguyên nhân của tình trạng trên là vì nhu cầu chững lại do dịch Covid-19 khi người tiêu dùng trên thế giới chỉ quan tâm đến đồ dùng thiết yếu và phòng chống dịch bệnh.

Đại diện, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho hay, đến nay, chưa thể đưa ra các dự đoán dài hạn nhưng tập đoàn đã tính tới kịch bản có thể giảm 20% doanh thu năm nay.

Cũng theo thông tin từ phía Vinatex đơn hàng cho quý 4 hầu như chưa có, đây là thách thức lớn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của tập đoàn, trong khi đơn hàng khẩu trang đã giảm nhiều về số lượng và giá giảm đến mức chỉ vừa đủ chi phí sản xuất.

Ngoài ra, số liệu mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy, sản xuất dệt tháng 8 tăng 3,1% so với tháng 7 và tăng 4,9% so với cùng kỳ, tính chung 8 tháng tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất trang phục tháng 8 tăng 4,9% so với tháng trước, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng vẫn giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019.

"Có thể nói, do ảnh hưởng của dịch Covid, tình hình sản xuất, xuất khẩu ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu tiêu dùng trên thế giới bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giãn cách xã hội, tâm lý không chắc chắn về diễn biến tương lai cùng những chính sách thắt lưng buộc bụng của các hộ gia đình dè dặt trong chi tiêu, đầu tư của các doanh nghiệp cũng chững lại.

Về tổng cầu dệt may thế giới, bước sang quý III/2020, tình hình thị trường dệt may thế giới nhìn chung vẫn chưa đón nhận nhiều dấu hiệu khả quan, cầu thị trường chưa chuyển biến nhiều. Niềm tin tiêu dùng các mặt hàng ở Mỹ, EU và Nhật Bản chưa có nhiều tín hiệu tốt. Các số liệu nhập khẩu hàng may mặc và một loạt động thái giảm giá kích cầu, đẩy hàng tồn kho đi nhằm tránh tồn đọng vốn của các hãng bán lẻ, cũng như tạm ngừng nhập khẩu may mặc của các nhà nhập khẩu lớn cho thấy thị trường cũng như cầu tiêu dùng các mặt hàng quần áo đang chững", đại diện Bộ Công Thương thông tin thêm.