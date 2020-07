C.P. Việt Nam cam kết gắn bó vì nông nghiệp bền vững và phát triển tại Việt Nam

Ngoài ra, tại sự kiện còn có các hoạt động triển lãm, hội thảo khoa học... C.P Việt Nam (CPV) đã tham dự sự kiện này với gian hàng triển lãm.



Ông Montri Suwanposri, Tổng giám đốc CPV đã đánh giá cao những hoạt động của ngành thú y Việt Nam trong 70 năm qua. "Cục thú y Việt Nam dẫn dắt công tác quản lý thuốc thú y, khống chế dịch bệnh... Những năm gần đây Cục Thú y đã hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, thủy sản. Cục thú y Việt Nam là cơ quan hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp; tham mưu và đề xuất với Chính phủ các chủ trương, chính sách trong phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm... 26 năm qua, CPV đã và đang có "người bạn đường" để trở thành một doanh nghiệp phát triển, góp phần xây dựng nông nghiệp Việt Nam", ông Montri Suwanposri chia sẻ.

Theo ông Montri Suwanposri, ngành thú y Việt Nam đã có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học sản xuất các loại vắc xin thế hệ mới, xây dựng biện pháp phòng chống dịch bệnh, khống chế một số bệnh trên gia súc gia cầm đã từng gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi. CPV tích cực tham gia và đóng góp các chương trình Cục Thú y tổ chức, như: trao tặng hóa chất, test kit chẩn đoán kiểm tra bệnh dịch tả heo châu Phi cho trung tâm thú y các vùng năm 2018; trao tặng hóa chất, vật tư tiêu hao kiểm tra dịch bệnh tả lợn châu Phi năm 2019 cho các chi cục thú y; tham gia và có những ý kiến đóng góp tại các hội nghị như: hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia sức năm 2020...

Đồng hành cùng với hoạt động của ngành thú y trong những năm qua, CPV không ngừng cải tiến về di truyền, cập nhật bổ sung nhiều giống năng suất cao cho ngành chăn nuôi Việt Nam, đặc biệt là ngành chăn nuôi heo công nghiệp, từ heo địa phương năng suất thấp để cải tạo đàn heo theo các cấp độ giống hiện đại nhất theo kịp ngành chăn nuôi heo công nghiệp của thế giới.

CPV cũng đã áp dụng các mô hình chuồng trại chăn nuôi tiên tiến và xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát được tối đa các mầm bệnh, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học tối đa kiểm soát dịch bệnh trên gia cầm. "Cùng với ngành thú y Việt Nam và thế giới, CPV hướng đến xây dựng mô hình "One health" kiểm soát sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản…; hạn chế tối đa sử dụng kháng sinh, thiết lập nhiều hệ thống chăn nuôi an toàn sinh học không sử dụng kháng sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm; giúp người chăn nuôi hạn chế sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, xây dựng mục tiêu chăn nuôi an toàn thực phấm và bền vững", ông Montri Suwanposri nói thêm.