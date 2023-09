C.P Việt Nam - Đối tác vàng dự án "Thư viện Container"

Đây như một món quà giúp các em học sinh có được môi trường lành mạnh để học tập, vui chơi; hình thành văn hóa đọc sách và lan tỏa giá trị của việc đọc sách; hình thành nhân cách tốt và rèn luyện kỹ năng sống, mà nhiều đối tác đã và đang thực hiện ở Việt Nam trong nhiều năm qua.

Nhận thấy đây là một trong những hoạt động giàu tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, với xã hội theo như chiến lược mục tiêu bền vững mà công ty cổ phần chăn nuôi C.P.Việt Nam (CPV) hướng đến đó là: hỗ trợ công đồng tiếp cận nâng cao kiến thức về giáo dục, thuộc một trong 3 trụ cột chiến lược của công ty "An Ninh Lương Thực, Xã Hội Tự Túc, Cân Bằng Tự Nhiên". Công ty CPV đã tìm hiểu và kết hợp với tư cách là một trong những đối tác vàng cho dự án "Thư viện container" do Công ty cổ phần MAERSK triển khai với mục đích trao tặng sách, đồ chơi sáng tạo, và thiết bị trường học cho trường Tiểu học và THCS tại Nhơn Hòa Lập, Huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.