CSGT Bình Dương xử lý hơn 70.000 trường hợp vi phạm, tước hơn 14.000 giấy phép lái xe

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2022, Phòng CSGT đã xử lý hơn 70.000 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe hơn 14.000 trường hợp vi phạm.



Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương, lực lượng CSGT luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh thành lập, đưa vào hoạt động lực lượng 113 bán chuyên trách và Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông nhằm bảo đảm tình hình an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương biểu dương thành tích của lực lượng CSGT.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã khảo sát thực tế tại các giao lộ trọng điểm trên địa bàn tỉnh và triển khai lắp đặt loa tuyên truyền trên tuyến đường...



Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, vận hành tổ công tác 171 nhằm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đường bộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, CSGT đã chức gần 10.500 ca tuần tra với hơn 68.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho các tập thể

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen

Năm 2022, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện và lập biên bản gần 77.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 16.000 phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt gần 70.000 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe hơn 14.000 trường hợp vi phạm...

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

"Thời gian tới mong lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón tết Quý Mão năm 2023 và kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương", đại tá Ngô Xuân Phú nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống tội phạm.